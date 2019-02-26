Увидеть Трампа и опоздать: Скабеева развенчала слухи о "демократичности" американского президента

Телеведущая Ольга Скабеева развенчала слухи о "демократичности" американского президента. Речь идет о возможности спокойно проехать к месту, несмотря на спецмеры, предпринятые в связи с прибытием главы США. "Когда я в прошлый раз видела Трампа, я опоздала на самолёт", - призналась в соцсети Скабеева.

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что спецмеры, предпринимаемые в США в связи с проездом главы государства, не настолько "демократичные", как могло бы показаться. О кортеже Трампа, из-за которого перекрываются кварталы в Штатах, ранее подняли вопрос в соцсетях.

Ведущая "60 минут" отметила, что из-за американского лидера она опоздала на самолет. Пассажиры пяти рейсов, вылетавших из Буэнос-Айреса, из-за президента США вовсе не смогли улететь: рейсы были отменены.

"Когда я в прошлый раз видела Трампа, я опоздала на самолёт. И ладно бы только я. Закрыли трассу в аэропорт (Трамп покидал саммит в Буэнос-Айресе). Рейсы - 5 штук - не задержали. Их отменили в итоге. Наш следующий - до Москвы через Париж - мы ждали 24 часа. Ещё больше тогда полюбила американскую чуткую демократию", - сообщила Скабеева на странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 27 и 28 февраля во Вьетнаме проведет второй саммит США и КНДР с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.