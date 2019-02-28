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Утечка химиката привела к госпитализации 50 человек на предприятии водоснабжения в США

28 февраля 2019, 03:54  •  33 • В мире
В американском штате Алабама на предприятии водоснабжения произошла утечка химиката. В результате чего 50 человек оказались в госпитале.
В США, в штате Алабама, на предприятии водоснабжения Birmingham Water госпитализировано более 50 человек из-за утечки. Информация выложена на сайте компании.
Руководство предприятия пояснило, что все вредные вещества остались внутри предприятия, не заразив внешнею среду. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Местные СМИ пишут о том, что шоссе вокруг предприятия было перекрыто несколько часов.
Dozens taken to hospital after 'accidental' chemical spill at water treatment plant: Residents were asked to shelter in place and a highway was closed for a few hours after the chemical spill at Birmingham Water Works. https://t.co/tDmPTqh510 #US pic.twitter.com/slhulJ9mps
— Patrick (@cahulaan) 27 февраля 2019 г.

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