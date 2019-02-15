«Усиление в мизерных масштабах»: что стоит за заявлением генсека НАТО о расширении присутствия альянса в Чёрном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявил о возможности усиления присутствия военного блока в Черноморском регионе. По его словам, это может быть сделано для поддержки Украины. По мнению экспертов, заявление Столтенберга имеет скорее символическое, чем практическое значение. В текущей политической конфигурации НАТО не способно серьёзно противостоять России в Чёрном море.

14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны Североатлантического альянса заявил, что НАТО изучает возможность усиления своего присутствия в Черноморском регионе.

«Мы рассматриваем возможность увеличения присутствия в Чёрном море», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО сделал это заявление, говоря о поддержке Украины со стороны альянса. По его словам, военный блок существенно нарастил своё присутствие в регионе не только на море, но и на земле и в воздухе. Кроме того, как отметил Столтенберг, во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком главы оборонных ведомств НАТО выразили решительную поддержку Украине по поводу инцидента в Керченском проливе и призвали Москву немедленно отпустить на свободу задержанных украинских моряков. В конце своей речи глава альянса выступил с анонсом, заявив, что «через несколько дней корабли НАТО войдут в Чёрное море для участия в учениях».

Запрос из Киева

Ещё в декабре минувшего года Йенс Столтенберг сообщил о том, что в 2018 году корабли НАТО провели в Чёрном море 120 дней — это на 40 дней больше, чем годом ранее. Однако Украина хотела бы ещё большей поддержки, поэтому в ночь на четверг глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко направил в Брюссель запрос Киева о получении дополнительной военной поддержки, сообщают украинские СМИ.

«Мы запрашиваем помощь в развитии инфраструктуры наших Военно-морских сил, баз, корабельного состава, антикорабельных средств», — подчеркнул в своём запросе постоянный представитель Украины при НАТО. Также, по его словам, Киеву необходимы обмен разведывательной информацией с Североатлантическим альянсом и усиление «демонстрации флага» — присутствия натовских кораблей в акватории Чёрного моря и совместных с Украиной учений.

По итогам встреч с министрами обороны НАТО Степан Полторак сообщил, что «союзники готовы увеличивать всестороннюю поддержку и предоставление ресурсов для укрепления обороноспособности Украины».

«Особое внимание при рассмотрении этих вопросов будет уделено военно-морским и воздушным возможностям Вооружённых сил Украины», — отметил глава украинского военного ведомства.

По мнению украинского политолога Владимира Скачко, в заявлении Йенса Столтенберга больше «позы», «нежели реальной угрозы ввести корабли в зону Керченско-Азовской акватории рядом с Россией и Украиной».

«Йенс Столтенберг уже говорил, что НАТО сделало своё дело — увеличило число кораблей в Чёрном море», — пояснил эксперт в интервью RT.

По его словам, повышенное внимание руководителя альянса к черноморской проблематике может быть связано со стремлением главной страны НАТО — США — «подготовить новые санкции за Керченский инцидент». Неслучайно в новом законопроекте американского сената, о котором стало известно днём ранее, говорится о расширении антироссийских санкций в связи с якобы нарушением Россией «свободы судоходства в Керченском проливе».

В то же время, как предупреждает Скачко, Киев, «окрылённый» заявлениями НАТО о поддержке, может пойти на новые провокации.

«Однако закончится такая авантюра для Украины традиционно плохо. Кроме прибрежных катеров, у неё военно-морских сил нет», — считает политолог.

Йенс Столтенберг

Reuters

© Francois Lenoir

«Демонстрация поддержки»

За день до заявления Столтенберга замминистра иностранных дел России Григорий Карасин назвал «опасной идеей» намерения США и Украины провести в текущем году в акватории Чёрного моря совместные учения Sea Breeze 2019 («Морской бриз — 2019»). Традиционно в этих манёврах, проходящих с 1997 года, участвуют не только американские и украинские военнослужащие, но и контингенты союзников США по Североатлантическому альянсу.

Помимо США, о своих намерениях усилить военно-морское присутствие в Чёрном море ранее заявляла другая держава НАТО — Великобритания. Однако дальше демонстративной отправки в регион одного-двух американских эсминцев или, в случае британцев, гидрографического судна Echo дело не пошло.

Как подчёркивают эксперты, серьёзные трудности для реализации планов по масштабному усилению НАТО в Чёрном море вытекают из особого международно-правового статуса этого водного бассейна.

Конвенция Монтрё 1936 года, рассматривающая вопрос прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы, регулируемые Турцией, ограничивает общий тоннаж всех военных кораблей нечерноморских государств, которые могут одновременно пребывать в Чёрном море, цифрой в 30 тыс. тонн с возможностью её повышения до 45 тыс. тонн при увеличении тоннажа флота стран, имеющих выход к Чёрному морю. Находиться в Чёрном море такие суда могут лишь 21 день. В случае если Турция посчитает, что ей угрожает опасность, она может вообще закрыть проливы для прохода иностранных военных судов.

Как отметил в интервью RT бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал в отставке Валентин Селиванов, количество кораблей, которые страны НАТО могут провести в Чёрное море, слишком незначительно, чтобы они угрожали России.

«То, о чём говорит Столтенберг, — это усиление в мизерных масштабах, — подчеркнул в разговоре с RT Селиванов. — Два, три, четыре небольших корабля — это не реальное усиление, а лишь демонстрация поддержки Украины».

Пролив Босфор

Reuters

© Murad Sezer

«Неравные силы»

Из стран НАТО лишь три государства имеют выход к Чёрному морю: Турция, Румыния и Болгария. При этом наиболее сильный флот, насчитывающий десятки судов, у Турции, но Анкара, хотя и сотрудничает с Украиной в сфере обороны, старается не предпринимать активных антироссийских действий, отмечают эксперты.

Румыния, чья военно-морская группировка на порядок скромнее, хоть и обвинила недавно нашу страну в «провокациях», но тут же подчеркнула, что односторонних действий против России предпринимать не будет.

Не представляют особой опасности и болгарские ВМС, которые, как и у соседних румын, представляют собой собрание старых кораблей времён социалистического содружества и судов, списанных ВМС США и ВМФ Великобритании.

Российские же рубежи на Чёрном море, помимо боевых кораблей, подлодок и морской авиации Черноморского флота, защищают такие эффективные средства ПВО и береговой обороны, как ЗРК С-400 и мобильные береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

«Страны НАТО, как черноморские, так и нет, не смогут спровоцировать Россию на военные действия в Чёрном море — слишком неравные силы», — отмечает Владимир Скачко.

Оптимистично настроен и адмирал в отставке Селиванов.

«В Чёрном море достаточно российских сил, чтобы отправить на дно любой натовский флот», — утверждает эксперт.

По его словам, российские военные моряки смогут эффективно ответить и на любые возможные провокации со стороны кораблей стран НАТО.

«Исходя из сложившейся ситуации, соотношения сил и возможностей, НАТО не рискнёт начать эскалацию, несмотря на заявление Столтенберга», — резюмировал Владимир Скачко.