Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука является "отсталой" и находится на уровне "плоской Земли". Британскому дипломату не понравилось, что российская сторона отказалась безоговорочно верить новому докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы имевшей место химатаке в сирийском городе Дума.

Речь идёт о фейковом вбросе организации "Белые каски", известной своим сотрудничеством с террористами. Несмотря на то что были представлены убедительные доказательства того, что никакое химическое оружие в сирийском городе не применялось, включая свидетельские показания якобы погибших от химатаки людей, эксперты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе, "скорее всего", был применён хлор. И после этого представитель Британии удивляется тому, что Россия не доверяет мнению иностранных экспертов.