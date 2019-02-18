|
УПЦ обратилась в ООН и ЕС из-за давления на церковь
18 февраля 2019, 16:09 • 102 • Украина
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась к официальным лицам ООН, ОБСЕ и ЕС в связи с фактами ущемления прав верующих. Об этом заявил глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор Барышевский (Владимир Коцаба).
© Андрей Стенин РИА Новости
«Сегодня храмы нашей церкви, которая имеет тысячелетнюю историю, захватывают, верующих избивают, а государственные чиновники принуждают священнослужителей УПЦ переходить в поддерживаемую президентом Украины «новую церковь», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что неправительственная организация «Общественная правозащита» направила в ООН жалобу на действия украинских властей из-за незаконного ареста храма УПЦ в Волынской области.
Также стало известно, что религиозная община УПЦ в селе Птичья Ровенской области подала иск в Европейский суд по правам человека на действия украинских властей из-за незаконного ареста храма.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
102
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 февраля 2019, 01:54
|
12 февраля 2019, 04:24
|
12 февраля 2019, 17:24
|
12 февраля 2019, 07:39
|
16 февраля 2019, 22:09
|
16 февраля 2019, 13:54
|
12 февраля 2019, 01:09