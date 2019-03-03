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Умер актёр Сергей Романюк
03 марта 2019, 19:24 • 178 • Украина
Народный артист Украины актёр Сергей Романюк умер на 66-м году жизни.
© Star Media (2009)
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«До глубины души задело известие о смерти актёра Сергея Романюка. Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов», — написал Марцинкив в Facebook.
Романюк многие годы работал в театре, снимался в кино. Он известен ролями в таких фильмах, как «Роксолана», «День рождения Буржуя», «Мамай», «Возвращение Мухтара — 2».
Ранее стало известно, что украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк умер на 67-м году жизни.
Кроме того, НСН передавала, что в американском Сан-Диего скончался одесский сатирик Семён Лившин.
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