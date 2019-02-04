«Уловки, чтобы остаться»: в Пентагоне не исключают захвата районов Сирии террористами ИГ после вывода войск США

Террористическая группировка «Исламское государство»* примерно через год может восстановиться и вновь попытаться захватить территорию Сирии. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона. По мнению экспертов, публикацией подобного отчёта Вашингтон пытается обосновать своё стремление сохранить военный контингент в САР. Ранее в конгресс США внесли документы, запрещающие главе Белого дома прекращать военные миссии Соединённых Штатов без одобрения законодателей.

Террористическая группировка «Исламское государство»* при отсутствии постоянного противодействия со стороны сил Соединённых Штатов может вернуть себе потерянные территории. Об этом говорится в отчёте генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» за период с октября по 31 декабря 2018 года.

«ИГ может воспользоваться выводом американских войск для организации нападений на военнослужащих США. Эти события группировка постарается представить через подконтрольные ей СМИ как свою «победу», — указывается в докладе.

При этом отмечается, что террористы продолжают активную деятельность как в Сирии, так и в Ираке. В этой связи отсутствие давления на боевиков может привести к тому, что они спустя промежуток от шести месяцев до года вновь примутся за захват территорий в долине реки Евфрат.

«Если правительства и местные власти в этих странах (Сирия и Ирак) не возьмутся должным образом за решение социально-экономических и политических проблем местных суннитов, а также за урегулирование межобщинных противоречий, у ИГ с высокой долей вероятности останутся возможности для организации реванша и новых попыток установить контроль над теми или иными районами», — говорится в документе.

На прошлой неделе в конгресс США внесли законопроект, ограничивающий возможности президента по возвращению войск из других государств. Один из документов называется «Ответственный вывод войск из Сирии». В нём говорится, что военный контингент США в САР должен сохраняться в размере не менее 1,5 тыс. военнослужащих, а для осуществления большего сокращения руководители Пентагона, Госдепа и Национальной разведки должны будут убедить конгрессменов в правильности этой меры в ходе слушаний.

«И хотя весьма заманчиво замкнуться в комфорте и безопасности собственных границ, у нас ещё остаётся немало работы... Америка не мировой жандарм, но мы лидеры свободного мира», — отмечал лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл.

Напомним, что формулировку «мировой жандарм» глава Белого дома Дональд Трамп использовал, когда посещал американскую базу в Ираке. По его словам, США «не должны лезть в драку за каждую страну мира, зачастую не получая никакого возмещения».

Напомним, что 19 декабря 2018 года американский лидер сообщил о победе над ИГ и скором выводе американских войск из Сирии. При этом позднее он подчёркивал, что ни порядок, ни сроки вывода военного контингента до сих пор не обозначены, хотя «халифат» и находится в шаге от полного уничтожения. В то же время он заметил, что американские войска могут вернуться в САР при необходимости.

«У нас есть очень быстрые самолёты, у нас есть очень хорошие грузовые самолёты. Мы можем вернуться очень быстро», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Уловки, чтобы прикрыть стремление США остаться в Сирии»

Публикация доклада Пентагона преследует совершенно очевидные цели, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его словам, в Вашингтоне пытаются обосновать своё стремление сохранить военный контингент на территории Сирийской Арабской Республики.

«Сами выводы о том, что ИГИЛ может вернуть свои территории, восстановить своё влияние в течение года — это если говорить о сути выводов доклада — то она не сможет этого сделать, так как ИГИЛ или аффилированных группировок на территориях, контролируемых сирийской армией, просто нет. Их остатки действуют на землях, контролируемых либо западной коалицией во главе США, или в зоне Идлиб, за которую отвечает Турция. Без военного давления ИГИЛ может восстановиться на территориях, подконтрольных американской коалиции или там, где ответственность несут другие государства», — отметил эксперт.

«Цель публикации ясна — представить ситуацию таковой, что вывод американских войск может спровоцировать усилие ИГИЛ, что не стоит спешить с выводом войск или что нужно оставить часть американских военнослужащих. Это уловки для того, чтобы прикрыть стремление США остаться в Сирии», — подчеркнул Долгов в беседе с RT.

Как добавил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, американские власти декларируют вариант объяснений для того, чтобы в собственных интересах направлять войска в Сирию.

«Я думаю, что эта публикация как раз и нужна для того, чтобы иметь возможность повлиять на вывод войск из САР. Вчера Трамп заявил об этом в интервью CBS, что мы как выводим войска из Сирии и Афганистана, так и если надо будет, введём их назад. Эта публикация нужна для того, чтобы оставить Пентагону и Белому дому руки свободными при выработке принятия следующих решений. В любом случае, если США посчитают, что ИГ возвращает себе влияние — могут сказать, мы возвращаем наш контингент. Это опция, которая позволяет Вашингтону, не принимая решения сейчас, в любой из последующих моментов вернуться к этой теме», — заметил собеседник RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.