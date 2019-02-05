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«Укрзализныця» сокращает периодичность курсирования поездов в Россию

05 февраля 2019, 12:54  •  38 • Украина
АО «Укрзализныця» заявила о сокращении периодичности курсирования поездов в Россию из-за падения спроса. Об этом сообщается на сайте компании.
 
Вокзал в Киеве. Архивное фото / © Стрингер РИА Новости
 

«Уменьшение рейсов поездов в Россию связано со стремительным падением пассажиропотока между странами», — говорится в сообщении.

По данным компании, в 2018 году «Укрзализныця» перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

В компании заявляют, что с конца лета 2018-го пассажиры стали «значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский союз». 

«Так, за период с августа до конца прошлого года «Укрзализныця» перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в Россию», — добавили в компании.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пассажиропоток из страны в Россию снизился на 15% в 2018 году.

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