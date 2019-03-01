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«Укртрансгаз» ввёл суточные балансировки природного газа

01 марта 2019, 12:09  •  108 • Украина
Оператор газотранспортной системы Украины компания «Укртрансгаз» ввела суточные балансировки природного газа с 1 марта. Об этом сообщает Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своей странице в Facebook.
 
Reuters
 

Отмечается, что во избежание отключения бюджетных учреждений и других объектов социально значимой сферы от газоснабжения необходимо осуществить проверку включения потребителя в реестр потребителей поставщика в информационной платформе «Укртрансгаза».

Посуточное балансирование рынка газа — это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение суток. Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортёры и добывающие компании) с указанием заявленного объёма поставки газа в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса.

Ранее сообщалось, что правительство Украины снизит норму потребления газа на одного человека в месяц до 3 кубометров в случае отмены судом решения кабмина о снижении такой нормы до 3,29 кубометра.

С 1 мая 2017 года на Украине были снижены социальные нормы на использование тепла, электричества и газа.

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