Крушение вертолета Mи-8-MSB, который был собственностью перуанской компании «A ero tecnic E .I.R.L» произошло 7 декабря прошлого года в провинции Кастровиррейна. На борту воздушного судна были трое перуанцев и два гражданина Украины — благодаря мастерству пилота все остались живы.

Исследуя обстоятельства происшествия, журналисты отметили, что вертолет был модифицирован украинским предприятием «Helicopters Motor Sich». Основой для этого хеликоптера был российский Ми-8Т. При этом, по данным Федерации, потерпевший крушение самолет был уже стар и изношен. Однако компании-владельцу судна выдали разрешение на его использование.

Далее журналистское сообщество задалось вопросами, имело ли право украинское предприятие вносить изменения в конструкцию вертолета, производимого изначально в России на Московском вертолётном заводе имени Миля? И быстро выяснили, что таких разрешений у украинской стороны нет.

В итоге у авторов возникают вопросы, насколько безопасны подобные воздушные суда? При этом они делают вывод, что в появлении таких летательных аппаратов в стране может быть замешана коррупция, но хуже того — подобная ситуация может ухудшить отношения между Перу и Россией. В Федерации журналистов Перу пришли к итоговому выводу, что это следствие антироссийской политики, которую продвигают украинские власти. Таким нехитрым способом, как переделка вертолетов, они пытаются вытеснить российскую продукцию с местного рынка при попустительстве некоторых перуанских властей.