Украинский журналист Скачко рассказал о проведённых СБУ обысках

Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что его подозревают в призыве к нарушению территориальной целостности Украины. Видео с его заявлением опубликовано на странице в Facebook журналиста Руслана Коцабы.

«Меня зовут Скачко Владимир Сергеевич. Я украинский журналист, которому 5 марта 2019 года было вручено подозрение о совершении уголовного преступления... «Призыв к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению границ», — заявил Скачко.

По его словам, такой вывод СБУ сделала на основании статей, написанных им для РИА Новости в 2014 году.

Как пишет Detector.media, обыски были проведены в квартире Скачко в рамках досудебного расследования по уголовным производствам в отношении лиц, связанных с антиукраинской деятельностью российских государственных медиаструктур на Украине. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.