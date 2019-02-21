Украинский журналист предложил России встать на колени за Крым

В интервью либеральному блогеру Юрию Дудю украинский журналист Дмитрий Гордон предложил России «встать на колени» перед Украиной и покаяться за события 2014 года. По его словам, это единственный способ наладить отношения двух стран

Автор:

Афанасьев Андрей

После неудачного для себя интервью с Дмитрием Киселёвым блогер Юрий Дудь решил пообщаться, что называется, «со своими». Разговор с одним из наиболее влиятельных журналистов сегодняшней Украины Дмитрием Гордоном был гораздо более комплементарным. Видимо, Дудю Гордон ближе ведущего «России-1».

Понятно, что собеседники не обошли стороной и вопрос Крыма. Украинский журналист «поставил ультиматум» России:

Если Россия отдаст то, что взяла, я имею в виду Крым и Донбасс, если Россия принесёт публичные извинения за смерти, горе, развал экономики, который она причинила, как сделали те же немцы... Вилли Брандт, канцлер Германии, приехал, покаялся перед евреями и встал на колено. Ничего не случилось! Это немцев только приподняло в общечеловеческом понимании. Они покаялись. Вот когда Россия покается и уйдёт с украинских территорий, будет дружба, мир и всё остальное.

Д. Гордон. Фото: www.globallookpress.com

При этом Дудь даже робко упомянул, что люди в Крыму с самого развала СССР тяготели именно к России, на что Гордон откровенно ответил:

Киевские власти недорабатывали.

Каждый пусть понимает как хочет, но в целом у Киева был только один способ «повлиять» на Крым — насильственный.

В разговоре с Царьградом руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик сказал, что такого рода подход практиковался с первых дней существования Украины:

Выстраивалась какая-то новая политическая идеология и новая политическая нация, в которую русский Крым, как и подавляющее большинство областей юго-востока Украины, просто не вписывался. То есть абсолютно другая ментальность, абсолютно другое мировосприятие, и попытки навязать идеи галицкого нацизма через силу в Крыму разбивались о народное противостояние.

В ходе интервью на этой теме (Крыма — прим. Царьграда) не раз заострялось внимание. Всё-таки впереди пятилетняя годовщина воссоединения Крыма с Россией, и Гордон объявил условия, на которых он согласен посетить нашу страну:

Я люблю Москву, у меня здесь много друзей, я люблю Питер, я служил под Питером в армии. Но я приеду туда только после того, как закончится война, когда Россия отдаст Крым и Донбасс и извинится перед Украиной. Я бы даже сказал, что не извинится, а покается. Вот тогда я приеду.

Удивительно, как киевская сторона относится к тем, кто живёт в Крыму. Как будто на полуострове не живут люди со своим мнением, своими взглядами на жизнь, цивилизационным кодом. В этом и заключается принципиальное различие между Москвой и Киевом.

Крым воссоединился с Россией добровольно, в результате референдума. А вот в состав Украины его добавили, не спросив людей. Поэтому и в Киеве с первых дней отношение к Крыму было как к территории с населением, мнение которого никто спрашивать не собирается. Как к безвольной вещи, которую можно забрать или вернуть.

Такой подход киевских властей подтверждает и Константин Кнырик:

Для украинской власти и Киева Крым всегда был лишь территорией. И тот губительный опыт направления туда всякого рода "гауляйтеров", винницких, донецких, приводил к общему недовольству крымчан положением дел, и у крымчан именно из-за этого и складывалось впечатление нахождения под оккупацией Украины все эти 23 года, когда полуостров входил в состав Незалежной.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что в действительности украинские элиты даже не рассчитывают получить Крым в том или ином виде:

Они прекрасно понимают, что нет варианта, при котором можно вернуть Крым в состав Украины. Они просто не могут иначе себя вести. Создана атмосфера, которая не допускает другого варианта поведения. Поэтому они и дальше будут говорить про аннексию, оккупацию и так далее. Пока будет эта власть, так всё и будет.

Подтверждает подобную позицию и Константин Кнырик. По его словам, такого рода риторика направлена исключительно на радикалов внутри Украины: «Даже на десятую долю процента украинская идея в Крыму не поддерживается. Соответственно, для внутреннего пользователя, для того чтобы тешить слух электората и ярых националистов, что-то в отношении Крыма радикалам надо заявлять».

Иными словами, разговор двух либеральных журналистов, украинского и российского, вскрыл очевидное различие в отношении к людям в данном вопросе. Кто бы что сейчас ни говорил, Крым для России — это в первую очередь люди, а для тех, кто сидит в Киеве, — территория, вещь, которую можно просто передать из рук в руки. Причём сами же киевские власти сделали всё для того, чтобы Крым вернулся в родную гавань, в Россию.