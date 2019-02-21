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Украинский журналист предложил России встать на колени за Крым
21 февраля 2019, 22:24 • 106 • Политика
В интервью либеральному блогеру Юрию Дудю украинский журналист Дмитрий Гордон предложил России «встать на колени» перед Украиной и покаяться за события 2014 года. По его словам, это единственный способ наладить отношения двух стран
Автор:
Афанасьев Андрей
После неудачного для себя интервью с Дмитрием Киселёвым блогер Юрий Дудь решил пообщаться, что называется, «со своими». Разговор с одним из наиболее влиятельных журналистов сегодняшней Украины Дмитрием Гордоном был гораздо более комплементарным. Видимо, Дудю Гордон ближе ведущего «России-1».
Понятно, что собеседники не обошли стороной и вопрос Крыма. Украинский журналист «поставил ультиматум» России:
Д. Гордон. Фото: www.globallookpress.com
При этом Дудь даже робко упомянул, что люди в Крыму с самого развала СССР тяготели именно к России, на что Гордон откровенно ответил:
Каждый пусть понимает как хочет, но в целом у Киева был только один способ «повлиять» на Крым — насильственный.
В разговоре с Царьградом руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик сказал, что такого рода подход практиковался с первых дней существования Украины:
В ходе интервью на этой теме (Крыма — прим. Царьграда) не раз заострялось внимание. Всё-таки впереди пятилетняя годовщина воссоединения Крыма с Россией, и Гордон объявил условия, на которых он согласен посетить нашу страну:
Удивительно, как киевская сторона относится к тем, кто живёт в Крыму. Как будто на полуострове не живут люди со своим мнением, своими взглядами на жизнь, цивилизационным кодом. В этом и заключается принципиальное различие между Москвой и Киевом.
Крым воссоединился с Россией добровольно, в результате референдума. А вот в состав Украины его добавили, не спросив людей. Поэтому и в Киеве с первых дней отношение к Крыму было как к территории с населением, мнение которого никто спрашивать не собирается. Как к безвольной вещи, которую можно забрать или вернуть.
Такой подход киевских властей подтверждает и Константин Кнырик:
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что в действительности украинские элиты даже не рассчитывают получить Крым в том или ином виде:
Подтверждает подобную позицию и Константин Кнырик. По его словам, такого рода риторика направлена исключительно на радикалов внутри Украины: «Даже на десятую долю процента украинская идея в Крыму не поддерживается. Соответственно, для внутреннего пользователя, для того чтобы тешить слух электората и ярых националистов, что-то в отношении Крыма радикалам надо заявлять».
Иными словами, разговор двух либеральных журналистов, украинского и российского, вскрыл очевидное различие в отношении к людям в данном вопросе. Кто бы что сейчас ни говорил, Крым для России — это в первую очередь люди, а для тех, кто сидит в Киеве, — территория, вещь, которую можно просто передать из рук в руки. Причём сами же киевские власти сделали всё для того, чтобы Крым вернулся в родную гавань, в Россию.
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