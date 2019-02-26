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Украинский телеканал предложил изменить правила отбора на Евровидение
26 февраля 2019, 19:09 • 95 • Украина
Украинский телеканал СТБ, проводивший национальный отбор на Евровидение-2019, призвал изменить правила отбора на музыкальный конкурс.
@MaruvOfficial Facebook
Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой СТБ.
«Неподписание соглашения между Maruv, за которую в финале проголосовало большинство зрителей, и «Общественным» (Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ). — RT) — это сигнал о том, что нужно менять правила отбора», — говорится в заявлении.
Телеканал отмечает, что о «всех условиях, которые исполнитель песни должен подтвердить в случае победы в нацотборе, он должен быть уведомлен до подачи заявки для участия в конкурсе», а «любые дополнительные условия или изменение условий во время проведения отбора запрещаются».
Также в СТБ сообщили, что в правилах национального отбора «нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции участника отбора, его гастролей в России, профессиональных или семейных связей».
Ранее в НОТУ заявили, что Maruv, победившая в финале национального отбора на Евровидение, не поедет на конкурс, так как ведомство и артистка не пришли к согласию относительно её участия в конкурсе «из-за ряда причин».
Позднее Maruv прокомментировала эту ситуацию.
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