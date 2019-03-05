Украинский политолог заявил, что Россия готовит ядерный удар по Европе

По его словам р оссийский Генштаб готовится к региональной войне против Запада. И якобы российская сторона собирается использовать я дерн ое оружи е . Об этом заявил директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица. Вместо каких-то внятных аргументов, он начал выдавать за "истину" свои домыслы относительно сказанного.

" Россия хочет создать хаос . И в нем выставит Западу ультиматум о капитуляции, - цитируют Дни.ру Перепелицу. - Почему Россия выходит из этого договора и шантажирует таким способом США? Потому что она готовится к региональной войне против Запада.