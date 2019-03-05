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Украинский общественник уличил Порошенко, "пропиарившегося" на задержанных в России моряках

05 марта 2019, 23:39  •  75 • Политика
Украинский общественник Владимир Киров напомнил жителям Незалежной, что глава государства Пётр Порошенко совершенно ничего не сделал, чтобы освободить моряков, задержанных в ноябре прошлого года. Он отметил, что Порошенко только "пропиарился" на моряках.
По словам Кирова, Порошенко хватило только на личный пиар. Что касается каких-либо решительных действий, то он попросту побоялся что-либо предпринимать.
"Вместо того чтобы попусту сотрясать воздух грозными заявлениями, Порошенко на Генассамблее ООН следовало бы потребовать создания согласительного совета из представителей разных стран, который потребовал бы от России отпустить моряков", - цитирует Дни.ру Кирова.
Он подчеркнул, что Порошенко совсем не самостоятельный. И даже не в состоянии призвать на помощь другие страны.
"Будь Порошенко посмелее, США, Франция и Германия помогли бы вернуть моряков домой, - говорит Киров. - Но он вместо этого начал пиарить себя как борца с "российской агрессией. И в итоге пропиарился на моряках".

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