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Украинский новичок «Зенита» выразил восхищение стадионом и болельщиками команды

07 февраля 2019, 00:39  •  12 • Украина
Украинский защитник клуба Российской премьер-лиги «Зенит» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга и обозначил цели на ближайшее будущее.
 
© РИА Новости
 

По словам Ракицкого, ему не понадобится много времени на адаптацию в новом клубе.

«Тут прекрасный стадион, прекрасные болельщики. Жду не дождусь возможности дебютировать при большом скоплении людей», — цитирует Ракицкого «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Также футболист поведал о разговоре с бывшим главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу, под руководством которого он работал ранее в донецком «Шахтёре». По словам Ракицкого, румынский наставник дал наивысшие оценки питерскому клубу, его инфраструктуре и самому городу. 

Ранее Ракицкий рассказал, что считает переход в «Зенит» правильным выбором.

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