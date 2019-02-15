Украинский клуб оформил трансфер Павлова по паспорту Молдавии

Пресс-атташе украинского футбольного клуба «Черноморец» Сергей Мартынов сообщил подробности перехода российского нападающего Василия Павлова в одесскую команду.

«Василий позиционирует себя как гражданина Молдовы. Переход также оформлялся по паспорту Республики Молдова. В связи с этим ничего плохого быть не должно, так что не стоит углубляться в эту тему и расширять её», — приводит слова Мартынова «Чемпионат».

Павлов перешёл в «Черноморец» на правах свободного агента.

Ранее в РФС прокомментировали трансфер Павлова в украинский клуб.