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Украинский клуб оформил трансфер Павлова по паспорту Молдавии

15 февраля 2019, 19:54  •  66 • Украина
Пресс-атташе украинского футбольного клуба «Черноморец» Сергей Мартынов сообщил подробности перехода российского нападающего Василия Павлова в одесскую команду.
 
©chernomorets.odessa.ua
 

«Василий позиционирует себя как гражданина Молдовы. Переход также оформлялся по паспорту Республики Молдова. В связи с этим ничего плохого быть не должно, так что не стоит углубляться в эту тему и расширять её», — приводит слова Мартынова «Чемпионат».

Павлов перешёл в «Черноморец» на правах свободного агента.

Ранее в РФС прокомментировали трансфер Павлова в украинский клуб.

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