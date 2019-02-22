Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону

Автор:

Покровский Александр

Опасность провокации в адрес России со стороны киевского режима понятна всем. Выборы главы режима уже вот-вот, рейтинг Петра Порошенко ниже желательного, потому хорошая «пострелушка» в Керченском проливе должна стать живительной влагой под корни увядающей на глазах перспективы его второго срока. А уж если украинских моряков русские утопят, чего они не сделали во время прошлой провокации, то будет замечательно! Вся Украина превратится в один военный лагерь, дающий отпор агрессору. И верховного главнокомандующего сменить уже не получится.

А если это произойдёт ещё и на глазах американских военных, которые будут сопровождать украинскую «эскадру» из трёх судёнышек…

В общем, хоть войну России объявляй. «Странную», конечно, как французы и англичане Гитлеру в 1939 году, без единого выстрела, но это ведь и необязательно. Единый военный лагерь во главе с Петром Порошенко — вот что обязательно!

Так что провокация не просто возможна — она Порошенко необходима. А поскольку это ни для кого не открытие, то и повышается в России тон рассуждений на тему: будет — не будет, решится — не решится. И что нам делать в ситуации, если всё же решится?

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Вариантов два, и оба плохие

Это, конечно, выглядит глупо, как спуск в воронку. Если украинские моряки на самом деле получили приказ прорываться в Азовское море, они вряд ли повторят предыдущие действия своих сослуживцев. То есть будут именно прорываться, а не «вальсировать» с русскими оппонентами. Будут ли стрелять? Не исключено. Значит, ответный огонь. Характеристики украинских речных катерков несопоставимы с параметрами русских пограничных кораблей. Значит, украинцев почти наверняка утопят. И можно только представить эпические размеры международного скандалища, который закатят западные покровители киевского режима! Сорванные контакты, наверняка отменённое строительство «Северного потока-2» («Вы с убийцами газопровод строить будете?!»), яростные требования самых катастрофических по действенности санкций. Упавшее влияние на международной арене, что мгновенно развяжет руки американцам в Венесуэле, в Сирии, на Ближнем Востоке. Новая истерия в Европе и новые американские войска там — с новым оружием. В том числе, безусловно, и ядерным.

Нам это надо?

А ведь это всё в Вашингтоне и Киеве просчитали. Это настолько для них фантастически хорошо, что на месте украинских моряков нужно было бы составлять завещание…

С другой стороны, не останавливать противника тоже нельзя. Ибо последствия — немногим хуже. Если уж какой-то Киев запросто вытирает о Москву ноги, то, значит, с ней можно разговаривать вообще как угодно. Мировая держава, говорите?

Такую Россию не примут уже ни друзья, ни враги. Враги тут же потребуют пропуска для себя в те регионы, на которые претендуют. Северный морской путь нас интересует. Что значит « не пропустите»? Что значит «территориальные воды»? А мы их таковыми не признаём по примеру наших украинских друзей! А на каком основании вы не пропускаете японских рыбаков в Охотское море?

Фото: www.globallookpress.com

Кто вам сказал, что Курильские острова — ваши? Мы этого не признавали, а отныне и вовсе начнём действовать по примеру украинцев. Что, будете стрелять? По ним не стреляли, а по нам будете? Венесуэла? О чём вы? Вы даже собственных территориальных вод защитить не смогли, куда вам Мадуро защищать!

В общем, примеры подобного рода можно множить бесконечно. И все они — плохие. И это ещё если не вспоминать про международные экономические отношения. А там ведь тем более жгуты вьют из тех, кто не может за себя постоять…

И что делать?

Когда не знаешь, как действовать, действуй по закону

И в самом деле. Личная воля и личное решение (даже воля и решение государства) могут быть оспорены, могут быть освистаны, могут быть оборены. Необорим только закон. Даже в нынешних условиях, когда США и Запад пытаются вытирать о международное право ноги, закон держится. И держит на себе мир. Поэтому не совсем прав был германский император Фердинанд I, когда изрёк гранитно: «Pereat mundus et fiat justicia» — «Пусть рушится мир, но свершится правосудие». Ибо крепость мира как раз на правосудии и зиждется. А значит, на законе.

Что же говорит нам закон?

Закон «О Государственной границе Российской Федерации». Статья 30. Полномочия пограничных органов: «Пограничные органы охраняют Государственную границу на суше, море, реках, озёрах и иных водных объектах, в пунктах пропуска через Государственную границу, а также осуществляют пропуск через Государственную границу. В этих целях они имеют право: осуществлять пограничными нарядами задержание и личный досмотр лиц, в отношении которых имеются основания подозревать их в нарушении режима Государственной границы; задерживать иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших незаконное пересечение Государственной границы, снимать с судна и задерживать лиц, совершивших преступления и подлежащих уголовной ответственности по законодательству Российской Федерации, передавать этих лиц органам дознания и следствия».

Задерживать можно и в нейтральных водах (это к вопросу о незаконности предыдущего задержания украинских нарушителей, когда они уже вышли за пределы российских территориальных вод): «Преследовать и задерживать за пределами территориальных вод Российской Федерации судно, нарушившее международные договоры Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, до захода этого судна в территориальное море своей страны или третьего государства, если преследование было начато в водах или в прилежащей зоне Российской Федерации».

Но задерживать — не топить. А что говорит закон о пресечении сопротивления, особенно вооружённого?

Вот что говорит международное морское право: «Основными обязанностями военных кораблей являются: строго соблюдать морские границы иностранных государств, в случае вооружённого нападения (агрессии) защищать корабль (и невоенные суда своего государства), честь и достоинство флага силой оружия».

Фото: www.globallookpress.com

«Правила применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации»: «Оружие и боевая техника применяются против лиц, российских и иностранных морских, речных судов, других транспортных средств, нарушивших установленные законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации правила пересечения государственной границы.

Оружие пограничных кораблей (летательных аппаратов) может применяться при преследовании судов-нарушителей по горячим следам во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне и над континентальным шельфом Российской Федерации, а также за их пределами до захода этих судов в территориальное море своей страны или третьего государства».

Закон требует. Но требует и разум

Итак, закон, что российский, что международный, однозначно встанет на сторону русских пограничников и моряков, если они будут поставлены в ситуацию необходимости применения оружия. Именно необходимости, ибо закон, как видим, не разрешает, а требует!

Но закон законом, а последствия последствиями. Не лучше ли как-то обойтись без вооружённых эксцессов и тем более пролития крови? Лучше! Это было бы идеальным выходом. Но даст ли его Пётр Порошенко своим (и нашим) морякам?

Далеко не факт…

А значит, что-то делать всё равно придётся. Всё в той же «милой» парадигме: топить с плохими последствиями или не топить — тоже с плохими последствиями. И то, и другое — подстава. Она и была задумана. Значит? Значит, надо просто положиться на разум. А разум говорит о чём? О том, что даже если бы какие-нибудь добрые марсиане вмешались в ситуацию и перенесли украинские посудины обратно к месту их приписки, провокация была бы только отложена. И совершена в следующий раз. Где угодно и когда угодно. Если в военно-политических интересах Запада — сбить гражданский самолёт с возложением вины на Россию, самолёт будет сбит. Если принято решение утопить украинских моряков руками моряков русских, оно рано или поздно будет проведено в жизнь.

Фото: www.globallookpress.com

Просто дожидаться этого придётся, находясь под дамокловым мечом.

Но в отличие от мифологического царя над нами его подвешивают не боги. А люди, подобные Петру Порошенко. По команде людей, отчаянно и настойчиво желающих зла нашей стране. И стоит ли дополнительно отравлять себе жизнь, ожидая, когда они это зло всё равно нанесут?

Нет, конечно. Нужно сделать всё возможное, чтобы спасти жизнь порошенковских моряков. Хотя бы для того, чтобы киевскому главарю не было комфортно ни на выборах, ни вообще в жизни. Но если уж не получится…

То пусть свершится закон!