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Украинские военные направили на перехват русских в Азовском море "бронированные катера", заявил командующий ООС

08 февраля 2019, 12:39  •  380 • Политика
Военные учения украинского флота в Азовском море заставили понервничать российскую сторону - так видят украинские СМИ... Дальше еще интереснее. По версии командующего ООС, украинские военные направили на перехват русских в Азовском море "бронированные катера".
Россия нервничает в связи с проведением военных учений украинского флота в Азовском море! Именно в такой подаче и с такими акцентами тиражируют сообщения штаба Объединенных сил украинские средства массовой информации. Например, сообщается, что Россия якобы "подняла авиацию" и "направила в сторону Мариуполя сразу четыре судна", как только узнала о выходе украинских кораблей на стрельбу...
Дальше - больше. Журналисты пишут о поручении командования Объединенными силами "отправить на перехват кораблей противника бронированные катера". Мол, именно эти катера почти незаметны на радарах, в тумане их тоже не видно, потому русские ничего не заметят... С другой стороны, если там нет русских, то конечно, они ничего не заметят? Но здесь мы уже даем подсказки коллегам, воздержимся от комментариев впредь. Итак, украинские СМИ продолжают цитировать "рассказ" - так они, кстати, и называют цитату командования Объединенных сил.
"На скорости в 25 узлов они заходят между сектором учений и кораблями РФ, пускают дымы, маневрируют и следят за перемещениями противника, - отмечено в сообщении. - Теперь те, как на ладони, украинские корабли наоборот – где-то в тумане".
Настоящие баталии, с точки зрения командования и украинских СМИ, развернулись "на побережье Донецкой области", где "свои батареи развернули бойцы морской артиллерии". Там же в воздух подняли истребители и вертолеты, добавили в тексте. Наконец, приводятся слова командующего ООС Сергея Наева. Он говорит, что русские "постоянно осуществляли запросы относительно наших действий". Мол, выходили на радиосвязь. На что, по словам Наева, украинцы отвечали: "Действуем по плану".
"Ни один из российских кораблей не подошел ближе, чем нужно. Таким образом, мы показали – пусть оккупант знает, что у нас такие силы есть, и нам есть, чем ответить", - цитирует Наева "Обозреватель".
Остается неясным, то ли Наев пересказывал свое видение сюжета учений, то ли он и правда переговаривался с русскими...

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