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Украинские стервятники хотят закрыть солнце над Крымом

05 февраля 2019, 22:54  •  250 • Политика
Украинские дроны волнами вторгаются в небо Крыма. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы полуострова столь же массово их ссаживают на землю. Что с ними делать дальше? Ответ прост
Автор:
Покровский Александр
На Украине открыли новый подвид перемоги — засыл десятков беспилотников, убогих и не очень, в небо Крыма.
В последние несколько месяцев с украинской стороны идут целые волны дронов,
— приводит характеристику этой акции агентство «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Что с ними делают?
Собственно, информация о массированных налётах крымских дронов на полуостров стала лишь поводом для сообщения агентства о том, что их благополучно ловят и сажают. В Крыму для этого разработали специальную технологию принудительной посадки.
Дальше всё не очень внятно. Технологию, рассказывает «РИА Новости», «разработали подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы». Ещё бы — если борьба с БПЛА входит в их круг задач. Раньше их сбивали, а теперь перехватывают управление и принудительно сажают, говорится дальше.
Опять мутно. Какие технологии, если наши средства РЭБ уже захватывали контроль не только над беспилотниками в Сирии, но и над американскими крылатыми ракетами и «умными» бомбами? Непонятен предмет для гордости, если к тому же сам источник агентства признаёт:
Беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство Крыма со стороны Украины, как правило, кустарного производства из иностранных деталей. Большинство из них удаётся принудить к посадке или приводнить, некоторые приходится сбивать, в том числе и из снайперского оружия.
Тут же, правда, информатор оговаривается: «Дроны попадаются разные: от самых тихоходных и примитивных — до сложных аппаратов, начинённых самой современной техникой». Поэтому в борьбе с ними используются «и сопровождение, и постановка помех, и расшифровка программы беспилотника». В итоге, однако, агентство с его источником всё же проговариваются: «Сегодня БПЛА удается сажать. Просто уничтожить — уже не приоритет. Но когда не удается посадить, мы вынуждены стрелять и сбивать».

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