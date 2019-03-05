Украинские СМИ «разместили» в Азовском море, где «бычки еле-еле под воду спинные плавники прячут», 8 подлодок России

Украинское издание Obozrevatel. ua опубликовало инфографику, на которой якобы показаны вооруженные силы России на границах с Украиной.

По версии издания, это достаточно впечатляющие цифры: 900 танков, 300 вертолетов, 500 боевых самолетов, 2300 бронированных автомобиля, 1400 артиллерийских систем залпового огня, 80 военных кораблей, 80 000 военнослужащих и 8 подводных лодок в Азовском море.

По мнению экспертов, данная статистика и так выглядит неправдоподобно, но подводные лодки в Азове рассмешили даже пользователей в Сети.

В Twitter заметили, что, в этом море "даже бычки еле-еле под воду спинные плавники прячут".

Таким образом, очередной вброс украинских СМИ потерпел крах на первых минутах своего существования.