Украинские дипломаты попросили у французов не изображать Крым российским

Посольство Украины во Франции попросило информагентство Agence France-Presse (AFP) больше не публиковать карт, на которых Крым был бы изображен как часть России.

Об этом сообщает украинское ТСН со ссылкой на заявление дипломатической миссии. Согласно украинским дипломатам, их руководство обратилось к редакции AFP "с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем".

Отметим, что опубликованная на странице агентства в Twitter карта имела к самому Крыму весьма поверхностное отношение. Она была призвана показать отношение различных государств планеты к текущей политической ситуации в Венесуэле - конкретней говоря, кого та или иная страна признает национальным лидером Боливарианской Республики.

Напомним, что в конце января на волне народных протестов глава оппозиционного правительства Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы вместо законного главы государства Николаса Мадуро.

На карте AFP государства, продолжающие поддерживать полномочия Мадуро, были окрашены в оранжевый цвет. Страны, поддержавшие Гуайдо, - голубым. Не выразившие свою позицию по данному вопросу - нейтрально-серым. Именно в этом контексте Крым был изображен французскими журналистами как часть России.