Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прозрения не наступило: Американский "оптический подарок" Украине укра...
США ещё лелеют мечту о третьей базе ПРО: Ограничение вооружений для Пентагона не...
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение г...
«Скорость лишает глубины и анализа»: Песков рассказал о подходах к журналистике ...
Главная / Политика

Украинские дипломаты попросили у французов не изображать Крым российским

07 февраля 2019, 00:54  •  80 • Политика
Посольство Украины во Франции попросило информагентство Agence France-Presse (AFP) больше не публиковать карт, на которых Крым был бы изображен как часть России.
Об этом сообщает украинское ТСН со ссылкой на заявление дипломатической миссии. Согласно украинским дипломатам, их руководство обратилось к редакции AFP "с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем".
Отметим, что опубликованная на странице агентства в Twitter карта имела к самому Крыму весьма поверхностное отношение. Она была призвана показать отношение различных государств планеты к текущей политической ситуации в Венесуэле - конкретней говоря, кого та или иная страна признает национальным лидером Боливарианской Республики.
Напомним, что в конце января на волне народных протестов глава оппозиционного правительства Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы вместо законного главы государства Николаса Мадуро.
На карте AFP государства, продолжающие поддерживать полномочия Мадуро, были окрашены в оранжевый цвет. Страны, поддержавшие Гуайдо, - голубым. Не выразившие свою позицию по данному вопросу - нейтрально-серым. Именно в этом контексте Крым был изображен французскими журналистами как часть России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


80
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 18:24
Кабмин Украины разорвал соглашение об обмене правовой информацией с Россией
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских маневров в Азовском море
06 февраля 2019, 18:24
Свобода слова не выше жизней: судье КС напомнили о прописных истинах из-за его заботы об иностранцах
Загрузка...
06 февраля 2019, 21:39
"Фосфорные боеприпасы использовали": Наемник из России о нападении США на армию Сирии в Дейр-эз-Зоре
06 февраля 2019, 21:39
Россия поддержит любую договоренность Сербии и Косово о разделе территорий — эксперт
06 февраля 2019, 11:54
Медведев уволил главу Росавтодора по его же просьбе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господ...
07 февраля 2019, 00:39
Ящик Пандоры для кабмина: почему украинские политики встали на защиту Ульяны Супрун
07 февраля 2019, 00:54
США ещё лелеют мечту о третьей базе ПРО: Ограничение вооружений для Пентагона неприем...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 02:09
Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного сенатора Арашукова
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
01 февраля 2019, 19:56
"РФ вооружила Венесуэлу до зубов! Пусть они боятся!" Военный эксперт шокировал гостей фактами
05 февраля 2019, 13:09
Кто взойдет на борт "судна-камикадзе": В Сети распределили роли для новой провокации в Керченском проливе
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали" людьми Путина до большой "чистки"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.