Украинская дюжина: Шпионы и диверсанты, пойманные в Крыму за 5 лет

"Комсомольская правда - Крым" вспомнила, каких шпионов и диверсантов из Украины поймали на полуострове.

1. Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов

В 2015 году жительницу Симферополя Анну, простого менеджера по туризму с хорошим знанием немецкого, на территории Украины завербовали спецслужбы незалежной. По данным ЦОС ФСБ, ее куратором стал сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Игорь Клименко.

Украинским разведчикам Анна, хоть и со знанием немецкого, была без надобности: интересовал незалежную ее сожитель - Дмитрий Долгополов, служивший в Черноморском флоте в звании майора.

Дмитрий Долгополов на допросе. Фото: скриншот видео ФСБ

Сухоносова уговорила своего любовника продать родину за тридцать сребреников. От него требовалось всего лишь фотографировать на смартфон документы, составляющие военную тайну. А она уже передавала телефон со снимками своему куратору.

Осенью 2017 года "Бонни и Клайда" задержали в симферопольской квартире. В 2019 гоуд Северо-Кавказский окружной военный суд признал Долгополова и Сухоносову виновными в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Майор получил 10 лет исправительной колонии строгого режима, а его сожительница - 9 лет колонии общего режима.

Анна Сухоносова на суде. Фото: Скриншот видео ФСБ

2. Леонид Пархоменко

Бывший военнослужащий Черноморского флота, капитан 2 ранга запаса. Его тоже завербовали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Еще в 2005 году Пархоменко уволили из ЧФ в запас. По данным некоторых СМИ, капитан 2 ранга запаса продолжил наботать в одной из авиационных частей на гражданской должности.

- Пархоменко собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну служебные сведения о деятельности Черноморского флота, к которым имел доступ по занимаемой должности, - официально заявили в ФСБ.

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес ему приговор в конце 2018 года. Шпиона лишили воинского звания и отправили в колонию строгого режима на 14 лет.

Пархоменко задержали в Севастополе. Фото: оперативная съемка ФСБ

3. Евгений Панов

Диверсант, задержанные на севере Крыма в августе 2016 года вместе. Тогда в районе Армянска порядка 20 человек пытались незаконно перейти украинско-российскую границу. Силовики вступили с ними в бой в ночь с 6 на 7 августа. Завязалась перестрелка, погибли двое - сотрудник ФСБ подполковник Роман Каменев и военнослужащий Минобороны РФ - механик-водитель Семен Сычев из 247-го десантно-штурмового полка.

Диверсанты планировали по поручению ГУР Минобороны Украины серию терактов в Крыму - как раз перед выборами в Госдуму РФ. На месте столкновения ФСБ нашла мины, гранаты и спецоружие, а также 20 самодельных взрывных устройств, суммарная мощность которых - более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте (!!!).

- Мы проехали на машине через Армянск, Феодосию, Керчь, Джанкой, чтобы определить объекты для диверсий. В качестве объектов диверсий выбрали паромную переправу, нефтебазу в Феодосии, вертолетный полк в Джанкое, и химические предприятия, - признался Панов на допросе в ФСБ.

Евгений Панов не пошел на сделку со следствием и получил 8 лет колонии строгого режима.

4. Андрей Захтей

Диверсанта Захтея задержали вместе с Евгением Пановым. Он "работал" водителем и должен был доставлять непосредственных исполнителей терактов, куда скажу

- Шестого числа мне сказали, что я в 12 ночи должен приехать в село Рисовое недалеко от Армянска и забрать людей с каким-то грузом. Чтобы я никому ничего не говорил о поездке, а дальнейшие установки мне дадут при встрече. Потом место поменялось, сказали ехать в деревню Суворово, чтобы забрать четырех людей. Подъезжая к месту, я услышал стрельбу и был задержан сотрудниками ФСБ, - сообщил водитель-диверсант.

В машине у Захтея силовики нашли схрон, обустроенный прямо в покрышке. Оттуда достали взрывчатку и боеприпасы, элементы для создания бомб.

Диверсант заключил досудебное соглашение, и в феврале 2018 суд назначил ему 6,5 лет тюрьмы.

5. Геннадий Лимешко

Пытался взорвать одну из опор линии электропередач Судак - Новый Свет. Сотрудники ФСБ задержали его летом 2017 года с пилой в руке и взрывчаткой в сумке.

Геннадий Лимешко - уроженец Харьковской области Украины. Попал в запрещенную организацию "Правый сектор", где научился обращаться с оружием. Прошел подготовку в качестве разведчика ВСУ, служил в так называемой "зоне АТО".

В Крым его отправил Андрей Романюк - замначальника Управления СБУ по Херсонской области. До вхождения полуострова в состав РФ Романюк служил в Крыму, а после - уехал в незалежную и принялся готовить диверсантов.

Романюк подготовил на полуострове для Лимешко тайники с деталями взрывчатки. Помимо подрыв ЛЭП под Судаком, Лимешко должен был устраоить обвал камней на трассу, поджечь свалку и лесной массив.

Его признали виновным в незаконном изготовлении, приобретении и хранении взрывчатых веществ. Вину Геннадий Лимешко полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет.

Заменить бы наших чиновников роботами Лимешко просил не судить его строгоФото: Анастасия ЖУКОВА

6. Александр Стешенко

Гражданин Украины участвовал в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Дом священнослужителя заполыхал ночью 20 января 2018 года. Камеры слежения запечатлели двоих мужчин, которые, встав чуть поодаль, подожгли бутылки с "коктейлем Молотова" и запустили их в сторону дома. Зажигательная смесь взорвалась, начался пожар, который, судя по видео, зацепил еще и припаркованные у стены автомобили.

Акция должна была стать началом целой серии провокаций, запланированных членами экстремистской группировки, куда вошли Эрол Велиев, помощник депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева, а также бывшие боксеры Александр Стешенко и Александр Третьяков.

По данным ФСБ, сформировали "команду" в Харькове по указанию лидера запрещенного в РФ "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефата Чубарова. Деятельность велась при поддержке СБУ. Экстремисты должны были совершить серию провокаций, чтобы посеять страх среди пророссийски настроенных крымских татар.

Стешенко задержали в апреле 2018 года на въезде в Крым. Вину свою он признал, и суд отправил его на два года в колонию-поселение за умышленное повреждение чужого имущества.

7. Дмитрий Штыбликов

Полковник, начальник оперативного управления в ГУР Минобороны Украины.

До вхождения Крыма в состав России Штыбликов работал под легендой журналиста общественной организации центра "Номос", которая де-юре изучала безопасность черноморского региона, а де-факто - собирала сведения о частях Черноморского флота, а также о деятельности крымскотатарских, казачьих объединений на полуострове.

Центр распался после Крымской весны, поэтому Штыбликов поступил в качестве гражданского персонала на работу в подразделение министерства обороны России.

Он собирал информацию о дислокации и организации подразделений ВКС России, о проводимых на полуострове учениях, а также подбирал объекты для совершения диверсий. Сведения передавал на Украину через интернет раз-два в неделю с помощью особой программы шифрования.

Сведения передавал через интернет с помощью программы шифрования раз два в неделю.

В ноябре 2016 года его вместе с группой диверсантов задержали в Севастополе. У них изъяли оружие и боеприпасы, взрывные устройства большой мощность, средства спецсвязи, а также карты-схемы предполагаемых мест для диверсий - объектов военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

Дмитрий Штыбликов пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину, дело рассмотрели в особом порядке в ноябре 2017 года. Он получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в 200 тысяч рублей.

Штыбликов занимался разведкой в Крыму еще до референдума. Фото: оперативная съемка ФСБ

8. Алексей Бессарабов

Офицер действующего оперативного резерва 14-го департамента ГУР МО Украины, полковник.

Два высших образования: в 1999 году окончил Севастопольский военно-морской институт имени Нахимова по специальности "артиллерийское вооружение военных кораблей", в 2008 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности журналистика.

Служил в морском разведцентре Минобороны Украины в Одессе, затем служил в штабе Минобороны.

Его задержали в ноябре 2016 вместе с Дмитрием Штыбликовым. Планировал серию диверсий в Крыму.

Дело Бессарабова еще не рассматривали в суде, он до сих пор находится в СИЗО.

Бессарабову приговор еще не вынесли. Фото: оперативная съемка

9. Владимир Дудка

Капитан 2 ранга запаса.

Его задержали вместе со Штыбликовым в ноябре 2016 года. До сих пор находится в СИЗО, как и Алексей Бессарабов.

10. Алексей Стогний

Полковник, сотрудник 13-го отдела первого департамента Главного разведуправления Минобороны Украины. Выпускник Севастопольского военно-морского института имени Нахимова по специальности "радиотехническое вооружение". Служил на украинском флоте.

Его задержали в ноябре 2016 года по пути на агентурную встречу. При себе нашли пистолет.

В Севастополе Стогний держал магазин канцтоваров и игрушек, но эта деятельность - всего лишь прикрытие. Основной "заработок" задержанного - разведка.

- Задача - объекты, корабли Черноморского флота. Также - анкетные данные офицеров, которые проходят службу на кораблях Черноморского флота, - сказал Алексей Стогний.

Информацию он менял на деньги прямо в своем магазине. Наличные получал от Дмитрия Штыбликова.

Летом 2017 года его признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

11. Глеб Шаблий

Капитан 2 ранга. В Крыму тоже работал под легендой "бизнесмена", а на деле - был украинским разведчиком. Собирал информацию о станциях очистки воды, военных заводах, газораспределительных сетях. Работал вместе с Бессарабовым и Дудкой.

В октябре 2017 года суд отправил его в колонию на пять лет.

12. Леонид Каплун

32-летний гражданин Украины работал в сфере пассажирских перевозок, доставляя людей из Севастополя и Симферополя в Киев и обратно. В украинском пункте пропуска «Каланчак» его завербовали сотрудники СБУ, присвоили псевдоним «Рыжий».

- При пересечении границы с Украиной ко мне подошел неизвестный сотрудник, одетый в камуфляж, без опознавательных знаков по службе. Показал мне удостоверение СБУ и сказал, чтобы я в дальнейшем нормально пересекал здесь границу, заезжал и выезжал без проблем, мне нужно предоставлять ему информацию о том, что происходит в Крыму. Движение техники, сколько стоит "погранцов" на российской границе, - признался силовикам Каплун. - Я ездил, встречался с ним на границе, он иногда заходил, проверял у пассажиров телефоны.

Мужчине поручили собрать и передать своему куратору о передвижениях военной техники по Крыму, а также о количестве пограничников в пункте пропуска "Армянск". Выполнить задание он не успел: сотрудники ФСБ задержали несостоявшегося шпиона в Воронежской области.

Так как он не успел совершить преступление, уголовное дело в отношении него не возбуждали, а просто выдворили за пределы России и запретили ему въезжать на территорию страны в течение ближайших 20 лет.

Ему дали псевдоним "Рыжий". Фото: скриншот с видео

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники