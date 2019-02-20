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Украинская биатлонистка заявила, что могла бы умереть, если бы продолжила сезон

20 февраля 2019, 16:54  •  73 • Украина
Олимпийская чемпионка 2014 года по биатлону украинка Елена Пидгрушная рассказала, что была вынуждена досрочно завершить сезон из-за серьёзных проблем со здоровьем.
 
©Alexander Shemetov globallookpress.com
 

«Сначала кардиограмма ничего не показала. И на сегодняшний день кардиограмма в состоянии покоя у меня абсолютно идеальна. Но когда выхожу на максимальные нагрузки, тем более в условиях дополнительного стресса и адреналина во время гонок, это всё ухудшает положение. Именно поэтому поднималась температура, если вспоминать о причинах невыхода на старт в эстафете в Кэнморе. То есть всё связано. Впрочем, никто не мог понять, почему это происходило. Но сейчас, после обследования, просто все пазлы сошлись», — приводит слова Пидгрушной biathlon.com.ua.

Она отметила, что на данный момент нет никакой угрозы её жизни, поскольку решение о приостановке сезона и лечении было принято своевременно.

«Если бы я продолжила сезон, последствия могли бы быть катастрофическими, вплоть до инвалидности или даже летального исхода. Сейчас врачи говорят: «После полного курса лечения необходим отдых на пару месяцев, а дальше — бегай сколько хочешь». Но сейчас спешить с решением нет смысла», — добавила 32-летняя спортсменка.

Ранее Анатолий Хованцев озвучил медальный план сборной России на ЧМ по биатлону.

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