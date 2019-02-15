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Украинская актриса призвала «изолироваться» от россиян

15 февраля 2019, 23:09  •  9 • Украина
Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в ходе интервью изданию ZIK призвала «изолироваться» от россиян.
 
РИА Новости © Екатерина Чеснокова
 

По её мнению, россиян «приучили», что украинцы «вымышленный народ» с «выдуманной речью», который является «младшим братом».

«Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента», — считает Роговцева.

Как отметила актриса, россияне считают Крым русским, а Севастополь русским городом.

«Это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить. Наверное, надо изолировать себя от них», — добавила она.

Актриса знаменита своими ролями в фильмах «Тарас Бульба», «Вечный зов», «Адмиралъ».

20 декабря в ходе пресс-конференции российский президент Владимир Путин отметил, что ненормальная ситуация в российско-украинских отношениях не изменится, пока у власти на Украине находятся русофобы.

При этом Путин подчёркивал, что народы двух государств навсегда останутся братскими, несмотря на политические настроения. 

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