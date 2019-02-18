Украине нужны ракеты для ударов по "насыщенному техникой Крыму" – украинский политолог

Украинскому флоту требуются ракетные комплексы для нанесения наземных ударов, так как Россия "насытила Крым техникой", дающей возможность контролировать ситуацию на море, что "обесценивает морскую компоненту".

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил замдиректора Института мировой политики Николай Белесков. По его словам, украинский флот должен иметь возможность наносить наземные удары по Крыму.

"Иначе у России остается большой козырь в руках", - отметил он. По его словам, правильнее, чтобы ракетные удары наносились наземными соединениями.

Белесков выразил надежду, что флот Украины оснастят корабельными противоракетными комплексами наземного базирования уже в 2020 году. Кроме того, эксперт заявил, что последние пять лет ВМС Украины учится воевать против России вместе с кораблями стран НАТО.