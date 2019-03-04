Украина выплатила $444,4 млн в виде процентов по реструктурированным евробондам

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Минфин Украины 1 марта погасил седьмой купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости

Общая сумма выплаты составила $444,4 млн, передаёт Интерфакс-Украина. Как напоминает агентство, указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведённой Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева. Отмечается, что общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго, третьего и четвёртого — $505,429 млн, пятого — $444,4 млн, шестого — $444 млн. Ранее в «Нафтогазе» заявили, что приняли решение отложить размещение еврооблигаций.

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