|
Украина "расплатилась" за Донбасс первым местом среди самых заминированных стран мира
06 февраля 2019, 08:39 • 147 • В мире
Заминированные ВСУ поля на юго-востоке Украины аукнулись ей присвоением статуса самой «минной» страной мира. Таким образом, Киев "расплатился" за конфликт на Донбассе включением в такой нелестный список ООН.
Украина попала в число самых заминированных стран в мире. Об этом сообщило подразделение ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).
В опубликованном в Twitter сообщении OSHA, сказано, что на восток государства относится к наиболее заминированным регионам мира. С 2016 года там регистрируется рекордное число случаев подрыва на минах.
По статистике ООН отметили за время военного конфликта погибли более 2,5 тыс. мирных жителей, 9 — получили ранения, многие из них - дети. "Киевские добровольцы" и СВУ минируют окрестности самопровозглашённых республик.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
147
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 февраля 2019, 11:39
|
04 февраля 2019, 14:24
|
01 февраля 2019, 19:56
|
04 февраля 2019, 07:54
|
02 февраля 2019, 10:24
|
03 февраля 2019, 12:24
|
30 января 2019, 14:09