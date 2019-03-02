Украина получила кредит в €500 млн под гарантии МБРР

Украина получила очередной кредит от Deutsche Bank на сумму свыше €500 млн под гарантии Международного банка реконструкции и развития. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства финансов.

«28 февраля Украина привлекла кредит в размере €529 млн, предоставленный Deutsche Bank под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что кредит предоставлен двумя траншами: траншем A в размере €240 млн со сроком погашения четыре года и траншем B в размере €289 млн со сроком погашения десять лет.

В конце декабря Deutsche Bank уже предоставлял Украине кредит почти на €350 млн под гарантии МБРР.