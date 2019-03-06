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Украина отправила в Гаагу тысячу фотографий, чтобы наказать Путина и Шойгу

06 марта 2019, 12:39  •  255 • Политика
Спустя пять лет после событий, предшествовавших референдуму о присоединении Крыма к России, в Киеве придумали, как наказать Владимира Путина и Сергея Шойгу и отправили в Гаагу тысячу фотографий.
По данным финансируемого Конгрессом США проекта "Крым. Реалии", тысяча фотографий и 200 видеозаписей доказывают, что в Крыму применялась тактика "живого щита" — когда против украинских силовиков выступали мирные жители.
В числе доказательств якобы имевших место "военных преступлений" приводятся, например, свидетельства украинской националистической праворадикальной организации "УНА-УНСО", деятельность весной 2014 года которой была признана угрожающей жизням жителей полуострова Верховным Советом Крыма. Эта организация впоследствии была признана экстремистской и запрещена на территории России.

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