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Украина отправила в Гаагу тысячу фотографий, чтобы наказать Путина и Шойгу
06 марта 2019, 12:39 • 255 • Политика
Спустя пять лет после событий, предшествовавших референдуму о присоединении Крыма к России, в Киеве придумали, как наказать Владимира Путина и Сергея Шойгу и отправили в Гаагу тысячу фотографий.
По данным финансируемого Конгрессом США проекта "Крым. Реалии", тысяча фотографий и 200 видеозаписей доказывают, что в Крыму применялась тактика "живого щита" — когда против украинских силовиков выступали мирные жители.
В числе доказательств якобы имевших место "военных преступлений" приводятся, например, свидетельства украинской националистической праворадикальной организации "УНА-УНСО", деятельность весной 2014 года которой была признана угрожающей жизням жителей полуострова Верховным Советом Крыма. Эта организация впоследствии была признана экстремистской и запрещена на территории России.
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