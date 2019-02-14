Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин сфотографировался с детьми на горнолыжном курорте перед трехдневными перег...
В погоне за гиперзвуком: как США планируют модернизировать свои ядерные боеголов...
"С Первого канала её не выгнали, а я выгнал": После изгнания Соколовск...
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
Главная / Украина

Украина намерена направить в Азовское море два десантных катера

14 февраля 2019, 01:39  •  75 • Украина
Украина планирует в этом году направить в Азовское море два десантных катера «Кентавр» для охраны и патрулирования, заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко.
 
© Wikimedia commons
 

«В состав ВМС приняты шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие ещё одного такого катера и двух десантных катеров «Кентавр», — цитирует его «Укринформ».

Как уточняется, катера будут направлены в Азовское море.

Представитель Генштаба отметил, что продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Киев не откажется от прохода своих кораблей через Керченский пролив.

При этом он отметил, что на борту следующего такого судна будут «только добровольцы».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


75
Источник
Похожие новости
13 февраля 2019, 09:24
Политика против прагматики: в Германии указывают на необходимость поддержать НАТО в противостоянии с Россией
13 февраля 2019, 19:09
Правозащитник рассказала о переговорах в Киеве по возможному обмену Вышинского
13 февраля 2019, 22:24
Эксперт оценил выход Украины из соглашения об экономической комиссии
Загрузка...
13 февраля 2019, 12:39
Эксперт прокомментировал условия США для снятия санкций с России
13 февраля 2019, 03:09
Отрастили ли молдавские социалисты зубы для решающего сражения за власть?
13 февраля 2019, 15:54
Эксперт прокомментировал заявление Тимошенко о Крыме
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
14 февраля 2019, 01:54
Бить по энергетике и банкам: Сенаторы США создали "жёсткий" сценарий санкци...
14 февраля 2019, 01:39
Хакерский след: как тему кибербезопасности Украины могут использовать в преддверии пр...
14 февраля 2019, 00:09
Наш «Охотник» против американского «Хищника»
14 февраля 2019, 01:54
Василий Небензя провёл в Совбезе ООН урок истории для «западных партнёров»
14 февраля 2019, 01:54
Молдавский МИД требует отозвать своего посла из России - СМИ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2019, 15:39
«На карту поставлено слишком многое»: почему США предложили Мадуро покинуть Венесуэлу
09 февраля 2019, 08:09
Шведский журналист допустил прямую ликвидацию украинских нарушителей в Керченском проливе
09 февраля 2019, 17:54
Почему перенесли выступление Путина
07 февраля 2019, 20:24
Россия вспомнит о "Куполе света": Американские летчики предупредили Вашингтон о "секретном оружии" Москвы
09 февраля 2019, 04:54
Пришло время нанести удар первыми: Главком ВМС США раскрыл карты по Черному морю
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
12 февраля 2019, 17:24
Какое секретное оружие американцы испытали в Сирии против «вагнеровцев»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.