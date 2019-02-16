Украина идёт в Европу с газовой трубой

Автор:

Павленко Дмитрий

Украина наконец-таки смогла поставить шах и мат «Северному потоку – 2».

Нет, доблестные наследники «Великой Украины» не взяли штурмом Берлин и не принудили Ангелу Меркель к безоговорочной капитуляции в вопросе прокладки трубы по дну Балтийского моря. Они нашли куда более хитрый способ осуществить газовую интеграцию в Европу. Так, отныне не Украина будет закупать российский газ с европейскими наценками, а Европа будет покупать… украинский газ. Конечно же, по тем ценам, которые сочтут приемлемыми в Незалежной.

Сергей Тарута. Фото: www.globallookpress.com

Такую поистине «блакитну мрiю« каждого «свидомого» украинца озвучил накануне в своём Facebook бывший губернатор Донецкой области, крупный олигарх и действующий кандидат в президенты Украины Сергей Тарута.

Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы: Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке и стать сильным субъектом на мировом рынке газа,

– заявил предприниматель.

Он также похвастался своим участием в Мюнхенской конференции по безопасности, где среди прочего обсуждался вопрос «Северного потока – 2», вызвавший раскол в евроатлантическом лагере.

«Нафтогаз»: Мечты не сбываются

Чтобы внести ясность в это заявление украинского политика, достаточно иметь в виду два аспекта: экономический и политический. Первый состоит в том, чтобы провести нехитрый математический расчёт.

Известно, что в настоящее время украинский «Нафтогаз» и его структуры ежегодно добывают немногим более 20 миллиардов кубометров природного газа. При этом буквально позавчера премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожаловался на то, что в 2018 году «Нафтогаз» практически провалил установленный план по газодобыче и сорвал ранее запланированные показатели.

Уровень же потребления голубого топлива в Незалежной превышает 30 миллиардов кубометров в год. Таким образом, Украина с трудом способна обеспечить даже 2/3 собственного потребления. Говорить об экспорте здесь не приходится. Прав крымский депутат Руслан Бальбек, заявивший, что украинского природного газа Европе не хватит даже на зажигалки.

По мнению экспертов, при условии реформирования украинской нефтегазовой отрасли, её технического переоснащения, предоставления налоговых льгот и привлечения новых инвестиций ежегодный уровень газодобычи может быть доведён до 30 миллиардов кубометров в год. Это позволит Киеву приблизиться к вожделенной энергонезависимости, о которой так часто заявляет Пётр Порошенко. Однако даже при соблюдении всех этих условий, что при стагнации украинской экономики само по себе представляется невозможным, о выходе на европейский рынок газа и тем более конкурентоспособности с Россией мечтать не приходится.

Строящийся газопровод «Северный поток – 2» рассчитан на поставку 55 миллиардов кубометров природного газа в год. Фото: www.globallookpress.com

Для сравнения: строящийся газопровод «Северный поток – 2» рассчитан на поставку 55 миллиардов кубометров природного газа в год, а суммарный объём поставок российского голубого топлива странам дальнего зарубежья достигает 200 миллиардов кубометров ежегодно.

... Конечно, помимо обычного природного газа, Украина обладает запасами сланцевого газа. Незадолго до государственного переворота 2014 года восток тогда ещё единой страны очень будоражил вопрос о готовящихся разработках сланцевого газа в Донецкой и Харьковской областях. Противники его добычи акцентировали внимание на угрозе серьёзной экологической катастрофы в регионе, который и без того не самый благополучный в этом отношении.

Однако вскоре после начала боевых действий в Донбассе ранее проявлявшие заинтересованность в разработках украинского сланцевого газа западные компании стали одна за другой в одностороннем порядке отказываться от этого сомнительного предприятия. Здесь сыграли свою роль как близость военных действий и общая политическая нестабильность на Украине, так и экономические расчёты, показавшие слишком высокую себестоимость и низкую рентабельность сланцевых разработок.

Это что касается экономической составляющей.

Кроме этого, украинских политиков подводит крайний популизм, который приобретает поистине фантастические масштабы в преддверии выборов. С таким же успехом бывший донецкий губернатор мог говорить об освоении Украиной Луны и Марса...