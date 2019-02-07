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Украина для Вашингтона – это площадка для конфронтации с Россией – Медведчук

07 февраля 2019, 07:24  •  146 • В мире
Если бы США и Россия в своих отношениях смогли прийти к общему знаменателю, то от этого Украина только выиграла бы. Однако к такому повороту событий не стремятся власти в Вашингтоне, для которых Украина – это площадка для конфронтации с Россией, считает глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук
Многие шаги киевской власти только усиливают кризис в отношениях между США и Россией. Однако и сам Вашингтон умело использует Украину в качестве площадки для конфронтации с Россией, уверен Виктор Медведчук.
По его словам, это главное направление, в котором США будут использовать сегодняшнюю киевскую власть. Поэтому любые действия, которые могут предприниматься той или иной стороной в Соединенных штатах – сторонниками Трампа или же его противниками-демократами, будут и дальше работать на создание проблем, мешающих договориться Вашингтону и Москве, сказал политик в эфире передачи Первого канала "Большая игра
"Я считаю, что если бы США и Россия нашли общий знаменатель во многих вопросах урегулирования, в том числе и по Украине, то от этого выиграла бы и моя страна. Но это не нужно киевский власти и, по всей видимости, это не нужно той администрации, которая находится сегодня в Белом доме", - цитирует Медведчука "РИА Новости"

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