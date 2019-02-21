Украина-2019: Фильм «Т-34» запретить, свастику в ТЦ разрешить

Героизация фашизма и борьба с исторической памятью набирают обороты на Украине в преддверии президентских выборов. В торговом центре в Киеве появляется фашистская символика, в городе проходят «факельные шествия». Вдобавок к этому украинская дипломатия добивается запрета показа российского фильма «Т-34» о героях Великой Отечественной войны в Европе и США

Автор:

Гасанов Камран

Спустя пять лет после «Евромайдана» уже трудно кого-то удивить тем, какого размаха на Украине достигла героизация нацизма. Но последние события показывают, что кульминация ещё не достигнута.

На днях в Киеве произошло то, что шокировало даже постмайдановскую Украину. В торговом центре «ГородОК», на лестнице, появилась фашистская свастика. Происходило всё это в день влюблённых. Когда свастика красуется на фоне «сердечек», у прохожего возникает когнитивный диссонанс, и он спрашивает себя: «Свастика – это символ смерти или любви?».

Если старшее поколение ещё знает, кто есть освободитель, а кто захватчик, то молодым украинцам внушают совсем другие идеалы. Эта «безобидная» свастика может запросто осесть в сознании киевского школьника, прогуливающегося с родителями по торговому центру. И скоро он будет всерьёз думать, что фашизм – не зло, а добро. 25-й кадр работает.

Свастика в торговом центре – это только один из многих примеров насаждения нацизма на Украине. В эти же дни, в освобождённом 76 лет назад от фашистов Киеве прошло факельное шествие. Угадайте, под каким лозунгом? Правильно: «Украина превыше всего». Как и положено. По аналогии с выкриком Национал-социалистической партии Германии (НСДАП) Deutschland über alles. Также как свастика в торговом центре, и это осядет в сознании молодого киевлянина.

Удручает тот факт, что власти не препятствуют радикализации общества. А наоборот, расправляются с теми, кто нацизм отрицает.

Показательным в этом отношении стал пример киевского полицейского. В начале февраля боевики попытались сорвать митинг кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. На место готовящегося инцидента прибыл наряд полиции. И при задержании один из них выкрикнул: «Ложись Бандера». Из-за этой «ошибки» потом всему высшему составу городской полиции пришлось публично извиняться, а против сотрудника завели уголовное дело.

Параллельно продолжается линия на затирание исторической памяти. На Украине уже запрещено празднование Дня Победы, все символы, связанные с этим праздником, включая георгиевские ленточки и Знамя Победы. Вандалы каждодневно оскверняют и разрушают памятники героям-освободителям. Мало того, что киевский режим борется с исторической памятью внутри страны, он навязывают эту борьбу и на внешнем контуре.

Сейчас украинская дипломатия изо всех сил старается, чтобы запретить показ фильма Т-34 в США и ряде европейских стран. Надо сказать, что эта борьба против добра уже нашла отклики в Сан-Франциско и Бостоне, где запретили прокат фильма о героях Великой Отечественной. Что ж, оставим это на совести США, которые вместе с Украиной не первый год голосуют против резолюции, осуждающей нацизм.

А что скажут европейцы, которые фашизм испытали на себе? Например, Германия?

Несколько дней назад, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий канцлер Ангела Меркель напомнила об ужасах национал-социализма и всех бедах, которые он принёс Старому свету.

То, что мы чувствуем в начале 21-го века - сейчас идёт второе десятилетие 21-го века - это то, что организации, в которых мы работаем, по большому счёту всё ещё являются структурами, берущими своё начало от ужасов Второй мировой войны и нацизма. Но они находятся под огромным давлением, потому что современная обстановка требуе, чтобы эти структуры были реформированы,

- сказала Меркель.

Однако в своей длинной речи, канцлер Германии не обронила не единого слова о том, что этот самый нацизм, который она осуждает, прославляют на Украине. Почему Меркель так не делает, для многих остается вопросом.

Примечательно, что на свастику в ТЦ Киеве обратили внимание и в Израиле. Об этом, в частности, писала газета The Jerusalem Post. В контексте Дня жертв Холокоста, который совсем недавно поминали во всём мире, и борьбой против антисемитизма во Франции, тема прославление нацизма на Украине получает дополнительную актуальность. До тех пор, пока спонсоры киевского режима, включая Евросоюз, будут закрывать глаза на то, что происходит на Украине и Прибалтике, героизация фашизма будет брать всё новые высоты.