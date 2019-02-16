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Удерживал руку с микрофоном: Охранник оттолкнул от Порошенко журналиста российского телеканала

16 февраля 2019, 22:09  •  70 • В мире
Журналист "России 1", попытавшийся задать вопрос президенту Украины в кулуарах Мюнхенской конференции, был жестко остановлен охранником Порошенко, который оттолкнул представителя российского телеканала и даже некоторое время удерживал его руку с микрофоном.
В Мюнхене в кулуарах международной конференции по безопасности не обошлось без инцидента, связанного с президентом Украины.
Представитель российской прессы попытался задать вопрос украинскому лидеру, который традиционно отказался с ним говорить.
Попытку корреспондента "Россия 1" приблизиться к Порошенко жестко пресек охранник президента, который начал отталкивать журналиста, схватил его руку с микрофоном и некоторое время удерживал.
Сам Порошенко при этом заявил, что общаться с представителями российской прессы не будет до тех пор, пока они не извинятся перед Украиной.
"Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной", - цитирует его слова ТАСС.
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Приятные встречи (на самом деле нет) на полях мюнхенской конференции. В 20.00 всё покажем в «Вестях».
Публикация от Евгений Попов (@popovrtr)

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