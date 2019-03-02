Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Американцам необходима смена власти»: возможны ли новые провокации с «гумпомощь...
«Троянский конь» по-американски: новая стратегия США
«Всегда стоял на принципах справедливости»: ушёл из жизни нобелевский лауреат по...
"У штаба бьюти-блогера Навального появилось правильное название" - Гас...
Главная / Политика

Убийства мирных жителей Донбасса стоят дороже? Порошенко пообещал украинским воякам увеличить зарплату

02 марта 2019, 17:39  •  120 • Политика
С 1 апреля украинским военным, которые воюют в Донбассе, президент Украины Петр Порошенко пообещал увеличить зарплату. Доплачивать украинским воякам планируют примерно по $75. То есть убийства мирных жителей Донбасса стоят дороже, если судить по подходу Порошенко? Ведь не секрет, что в основном жертвами ВСУ становятся именно мирные жители ДНР и ЛНР.
Очередное предвыборное обещание дал президент Украины Петр Порошенко менее чем за месяц до дня "Х". На этот раз он решил сменить трибуну на опорный пункт украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Там он пообещал украинским воякам, которые "утюжат" Донбасс, увеличить зарплату. Щедрость украинского президента, в перерасчете на доллары, составила почти $75.
"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой, - цитирует слова Порошенко его пресс-служба. - Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии - поднять на 2000 грн (те самые почти $75). Минимальная доплата должна составлять 12 тысяч грн. для каждого военнослужащего".
Но эти деньги, как уточнил президент, начнут выплачивать только с 1 апреля. То есть как раз со следующего после выборов президента Украины дня (они, напомним, пройдут 31 марта).
Удивляет сам подход. Напрашивается вопрос: то есть убийства мирных жителей Донбасса стоят дороже, если судить по обещаниям Порошенко? Ведь ни для ополченцев, ни для международных наблюдателей из ОБСЕ, ни для России не секрет, что в основном жертвами ВСУ становятся именно мирные жители ДНР и ЛНР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
02 марта 2019, 14:24
"Звездные войны" - уже почти реальность: В России готовятся отражать космическую атаку США
02 марта 2019, 01:24
Лукашенко разозлил разговор с Медведевым об Абхазии
02 марта 2019, 11:09
Коррупционная схема Порошенко "рассорила" Украину со странами НАТО — депутат Рады
Загрузка...
02 марта 2019, 07:54
Без денег и без виз: Transparency International вновь уколола "ахиллесову пяту" Киева
02 марта 2019, 11:09
21 год и десятки миллиардов рублей: Генконструктор рассекретил точную цену "космической" независимости России
02 марта 2019, 01:24
Переносом офиса PDVSA в Москву Каракас защищает свои нефтяные доходы от американцев - эксперт
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование Владимира Ворсобина
24 февраля 2019, 12:09
Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
25 февраля 2019, 02:39
«Северный поток-2» сделает Украину шелковой
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.