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У сирийцев из лагеря «Рукбан» появилась надежда

16 февраля 2019, 13:54  •  89 • В России

Всемирная продовольственная программа, входящая в состав структур ООН, бьет тревогу о тяжелейшей гуманитарной ситуации в находящемся на территории подконтрольных США бандформирований лагере сирийских беженцев «Рукбан», или, как его еще называют «Эр-Рукбан».

- Гуманитарная ситуация в лагере Рукбан одна из худших, что я видела в своей жизни, - заявила официальный представитель Всемирной продовольственной программы в Сирии Марва Авад. Для России это не новость. Как и то, что оказываемая гуманитарная помощь не доходит до адресатов. По данным, имеющимся в распоряжении Минобороны РФ, «большая часть гуманитарного груза находится не у временно размещенных в лагере сирийцев, а у подконтрольных США бандформирований. А в это время условия проживания в лагере продолжают ухудшаться». Об этом свидетельствует «отрицательный опыт первого гуманитарного конвоя, а также отсутствие какой-либо объективной информации об адресной помощи в ходе второго гуманитарного конвоя», организованного «при содействии российских специалистов».

А официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «подавляющее большинство беженцев насильно удерживаются в «Эр-Рукбане» поддерживаемыми США формированиями боевиков и ничего не знают о возможности безопасно вернуться в места прежнего проживания». А все это время, как говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики по возвращению беженцев на территорию Сирии, «условия проживания в лагере продолжают ухудшаться. Люди ютятся в лачугах без воды и электричества, вывоз мусора не осуществляется. Остро стоит проблема обеспечения населения лагеря питьевой водой. В лагере широко распространено воровство, проституция, практикуются неравные браки. Процветает сексуальная эксплуатация малолетних, гендерное неравенство, широко распространена торговля людьми». В таких условиях в 21-м веке находятся в зоне американской оккупации более 40 тысяч человек, преимущественно, сирийских женщин и детей.

Понятно, что для такого количества людей любой гуманитарный конвой, даже если он полностью довезет свой груз до адресата, это лишь временная передышка. Что и в сирийском, и в российском штабах прекрасно понимают. Второй гуманитарный конвой Управления ООН по гуманитарной деятельности постарался доставить 1,08 тыс. тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости, но неизвестно, сколько дошло до беженцев, и как говорится в совместном заявлении вышеупомянутых штабов по возвращению беженцев на территорию Сирии, «это временная мера, которая не решает задачи по оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Объем доставленных грузов в лагерь «Рукбан» позволит обеспечить только часть вынужденных переселенцев предметами первой необходимости и продовольствием на период не более 30 суток.

В связи с такой ситуацией было принято кардинальное решение по изменению ситуации.

- В сложившейся обстановке, в очередной раз убедившись, что добиться какой-либо конструктивной позиции со стороны американских партнеров не представляется возможным, а дальнейшие непринятие мер по разрешению проблем лагеря «Эр-Рукбан» приведет только к новым жертвам среди его жителей, сирийским правительством при содействии РФ принято решение об открытии на границе 55-километровой зоны (вокруг Эт-Танфа), оккупированной США, двух гуманитарных коридоров в населенных пунктах Джлеб и Джебель эль-Гураб, где будут оборудованы соответствующие пункты пропуска для добровольного, беспрепятственного и безопасного выхода сирийских беженцев в места избранного проживания, - говорится в совместном заявлении российского и сирийского штабов. Причем, особо подчеркивается. - Приниматься будут все выходящие из лагеря «Рукбан» сирийские граждане, в том числе и утратившие документы, удостоверяющие личность.

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Время «Ч» обозначено: «Круглосуточная работа пунктов пропуска по встрече, приему, распределению и оказанию необходимой помощи внутренне перемещенным лицам, покидающим лагерь «Эр-Рукбан», начнется с 09:00 мск 19 февраля 2019 года». ООН и другим международным структурам предложено присоединиться для повышения эффективности этого решения: «Призываем структуры Организации Объединенных Наций, в том числе и общество Сирийского Арабского Красного Полумесяца, к непосредственному участию в данной гуманитарной операции, а американских партнеров - к проявлению доброй воли в интересах страдающего населения Сирии». Как видим, западные и американские «друзья» и «партнеры» тоже не забыты. Только вряд ли они откликнутся на этот призыв. Поскольку заняты прямо противоположным делом – вводят санкции против оказывающих гуманитарную помощь Сирии стран, компаний и даже физических лиц. Напомним, ранее, президент России Владимир Путин назвал такие решения «некоторых стран странными».

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