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У Порошенко заявили, что западные инструкторы едут на Украину не только учить, но и учиться

08 февраля 2019, 09:24  •  116 • Политика
В Блоке Петра Порошенко заявили, что иностранные инструкторы приезжают на Украину не только учить, но и учиться, так как украинская армия - одна из сильнейших в Европе и обладает "реальным опытом борьбы с врагом".
Инструкторы НАТО приезжают на Украину не только учить украинских военных, но и учиться у них. Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Верховной Раде Артур Герасимов.
По его словам, украинская армия - одна из самых сильных в Европе сегодня. И по этой причине Украину очень ждут на Западе, а особенно в НАТО, так как у украинских военных есть " реальный опыт борьбы с врагом".
"И сейчас не только инструкторы (НАТО) приезжают учить наших офицеров и бойцов, они приезжают учиться (у них)", - сказал Герасимов в эфире украинского канала "112 Украина".
Напомним, что, по последним данным Минобороны Украины, небоевые потери "сильнейшей армии Европы" в Донбассе вдвое превысили потери от боевых столкновений. А в военном блоке НАТО ответили на стремление Украины в Альянс пожеланиями "стремиться и дальше".

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