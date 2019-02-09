У Порошенко нашли две тайные квартиры, дачу и личное туристическое судно

Президент Петр Порошенко скрыл от Центризбиркома Украины две квартиры и дачу, а также личное туристическое судно при заполнении декларации о доходах. Подробности сообщает украинский портал "Страна.ua".

Выписка из Судовой книги Украины показывает, что Порошенко является владельцем туристического судна 2005 года выпуска. Тем не менее в декларации о доходах главы государства оно почему-то не указано. Кроме того, в декларации нет также двух квартир и дачного дома, который принадлежит жене Порошенко.

Помимо этого, Порошенко ещё и не заплатил налоги на сумму 172 тысячи гривен. Речь идет о налоге с продажи имущества, в том числе ценных бумаг. Но что ещё интереснее, ЦИК не усмотрела в этих нарушениях причин для отказа в регистрации его как кандидата на выборы главы государства.