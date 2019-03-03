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У памятника героям Плевны вспомнили о "самой справедливой" войне: Болгарский дипломат поблагодарил Россию

03 марта 2019, 19:39  •  60 • Политика
В День национального праздника Республики Болгарии в Москве у памятника героям Плевны вспомнили о "самой справедливой войне" XIX века. Болгарский дипломат Александр Ковачев поблагодарил Россию за братскую помощь в освобождении от османского ига.
Традиция торжественного поминовения воинов, отдавших свою жизнь в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, была возрождена в 1993 году. С тех пор у памятника-часовни в память гренадёров, погибших под Плевной, ежегодно проходят панихиды, отдаются воинские почести с возложением венков, затем звучат приветствия от официальных лиц и представителей общественных организаций.
Во время церемонии 3 марта временно поверенный в делах посольства Болгарии Александр Ковачев обратился к участникам торжества, заверив их в благодарности, с которой его соотечественники вспоминают русских воинов, павших во время Русско-турецкой войны во имя освобождения братских народов.
"Мы, болгары, называем ту войну освободительной, а многие современники оценивали её как самую справедливую и моральную войну XIX столетия. Ведь тогда Россия руководствовалась не геополитическими интересами. Поистине вдохновляющим был общенародный подъем, вызванный глубоким и искренним желанием помочь братьям славянам", - отметил болгарский дипломат.
Поверенный особо подчеркнул ту роль, которую сыграла Русская Церковь в том всенародном подъеме, который в конечном итоге сделал возможной независимость Болгарии.
"В освободительной войне плечом к плечу храбро сражались русские войска и болгарское ополчение. Тяжелые бои за Плевну, за Стара-Загору, за Софию, героическая эпопея Шипки - памятные сражения и пролитая кровь принесли долгожданную свободу Болгарии. Дорогие друзья, вспоминая о тех давних событиях и страницах нашей общей истории, о великих победах и гениальных полководцах, таких как Гурко, Скобелев, Столетов, Тотлебен, Радецкий и многие другие, я уверен, что столь прочные и давние отношения, которые существуют между Болгарией и Россией, уже прошли проверку временем", - добавил Александр Ковачев.
Болгарский дипломат назвал важной задачей сегодняшнего дня "сохранение связей, основанных на Православии, просвещении и культуре", которые веками связывали народы России и Болгарии.
Добавим, в церемонии также приняли участие представители российских Вооруженных сил, болгарского посольства, Российского военно-исторического общества, Болгарского культурного института, атташе по обороне генерал-майор Тодор Дочев, представители государственных структур и общественные деятели.

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