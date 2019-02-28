Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Гайки так всем закрутят, что мало не покажется": Эксперты расшифровал...
"Я невиправний оптимист и абсолютно переконаний": "Трезвеннику&qu...
России нужна "революция" IT-пионеров, а "Сколково" - "о...
Пентагон уверен: F-35 больше всего подходит для авиаударов по Москве, Пекину или...
Главная / В мире

Тысячи в эвакуации, дома по крышу в воде: Последствия буйства реки Русской в Калифорнии сняли на видео

28 февраля 2019, 20:09  •  128 • В мире
На севере американского штата Калифорния вышла из берегов река Русская. Из-за наводнения около двух тысяч домов оказались под водой. Погибших в результате разлива реки нет, но эвакуировали уже 4500 человек.
Обильные дожди вызвали разлив реки Русской на севере Калифорнии. Тысячи домов оказались затоплены. Сообщается, что из-за наводнения небольшой городок Герневилль оказался практически полностью отрезан от внешнего мира.
Также последствия ЧП пытаются устранить в малых населенных пунктах близ разлившейся реки.
Погибших в результате разлива реки нет, но эвакуировали уже 4500 человек.
На видео с места происшествия видно, как люди спасаются с крыш своих домов. Сами дома по крышу затоплены водой.
Северную Калифорнию затопила РУССКАЯ река (натурально — Russian River). 2000 домов под водой, уровень реки вырос до 14 метров впервые за 25 лет. Погибших нет, но эвакуировали уже 4500 человек.

Дон — батюшка, Волга — матушка, Рашен-Ривер — приёмный проблемный сын. pic.twitter.com/Vsu30Udx0j
— Breaking Mash (@BreakingMash) 28 февраля 2019 г.
При этом один из очевидцев неистовства природной стихии заявляет, что то, как вода в реке Русской поднимается из-за дождя, можно было видеть практически невооружённым глазом. Столь стремительным было наводнение, что оно застало врасплох нескольких опытных любителей понаблюдать за такого рода явлениями.
Так, было затоплено несколько машин и пикапов. Всего на фоне наводнения офис шерифа распорядился об эвакуации 24 городков и поселений вдоль течения реки Русской.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 13:39
Солист "Сокиры Перуна" зигует и "знает, чей Крым": Патриоты Украины предложили своих кандидатов на "Евровидение"
28 февраля 2019, 16:54
«Расист, мошенник, жулик и лжец»: Почему Трампа подвели под импичмент именно сейчас?
28 февраля 2019, 00:39
Военное уравнение с несколькими неизвестными: Израиль предложил России механизм вывода "иностранцев" из САР
Загрузка...
28 февраля 2019, 03:54
"Союз" с британскими спутниками с третьей попытки отправился в космос
28 февраля 2019, 20:09
Ким не позволил Трампу себя одурачить
28 февраля 2019, 20:09
Министр обороны Франции обвинила в "подставе" полковника за критику жестокости коалиции
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
28 февраля 2019, 08:56
"Мне СТЫДНО за своего президента!" США никогда не оставят Украину
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко -...
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование...
28 февраля 2019, 16:54
Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "раке...
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на ру...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
24 февраля 2019, 12:09
Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.