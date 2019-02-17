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Tygodnik Powszechny: антиевропейские настроения в Молдове набирают силу

17 февраля 2019, 20:54  •  83 • Украина
Европа вступает в новую эпоху мультивекторной политики, от которой выигрывают Россия и Турция
Польский журнал на примере Молдовы анализирует, почему в этой стране, как и в соседних Болгарии и Румынии, всё чаще звучат призывы отказаться от планов евроинтеграции. Причём автор статьи видит в этой тенденции угрозу всему Евросоюзу.
«До недавнего времени странам Центральной и Восточной Европы приходилось выбирать, с кем интегрироваться: с ЕС и НАТО или со структурами, которые создаёт Москва. Сейчас эта сложившаяся после окончания холодной войны система уходит в прошлое, а какое место занимает та или иная страна, становится видно по тому, как её руководство относится к некоторым вопросам, которые ещё недавно, как казалось, входили в сферу наших общих ценностей. Регион вступает в новую эпоху «мультивекторной политики», от которой выигрывает Россия»,
– пишет польский католический общественно-политический журнал Tygodnik Powszechny и на примере Молдавии анализирует, почему происходят такие изменения во внешней политике стран региона.
Молдавия – это маленькая постсоветская страна, жители которой не могут прийти к единому мнению не только по поводу направления цивилизационного развития, но даже национального самосознания. А молдавские элиты смогли создать в стране властную систему, опирающуюся на эти разногласия. «Несмотря на то, что история независимости Молдавии насчитывает всего 27 лет, страна успела за эти годы совершить несколько геополитических разворотов», – пишет автор статьи Петр Олексы (Piotr Oleksy).
И если после 2009 года Республика Молдова воспринималась как передовик европейской интеграции, то со временем энтузиазма становилось всё меньше, а масштабных финансовых скандалов – всё больше, и происходило это на фоне отсутствия реформ.
Вся власть в стране сосредоточилась в руках олигарха и лидера правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка. Но при этом правительство Молдавии продолжало заявлять о стремлении к «евроинтеграции». Так продолжалось до октября 2018 года, когда Плахотнюк объявил о новом курсе для страны – не проевропейском, не пророссийском, не прорумынском, а исключительно промолдавском, что вызвало резкую реакцию Еврокомиссии, которая вдруг заметила все явные нарушения принципов демократии, которые происходили в этой стране постоянно. Вплоть до того, что ЕС приостановил выделение финансовой помощи Молдавии, отмечает Tygodnik Powszechny. Новый курс страны означал, что Кишинёв дистанцировался от ЕС и «еврократов», делая ставку на «простого человека».
Обострение отношений с Евросоюзом ещё совсем недавно означало бы разворот в сторону России. Однако в ситуации, когда Запад всё ещё может дать больше возможностей, политические элиты страны попытались найти «третий путь», и им это удалось.
Издание отмечает интересный факт: антиевропейские и антилиберальные настроения набирают популярность по обе стороны прежней геополитической оси. При этом вопросы об отношении к России или к Западу отходят на второй план, вместо них становятся более актуальными другие вопросы, касающиеся непосредственно проблем внутри страны.
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Петр Олексы подчёркивает, что подобные настроения в последние годы стали характерны не только для Молдовы, но и для Болгарии, и Румынии, где растут антилиберальные настроения. Всё это, по его мнению, выгодно Турции и России: первая хочет восстановить в Европе османскую сферу влияния, а вторую радует подрыв сплочённости ЕС и разрушение либерального миропорядка.
Конечно, Кишинёв не может позволить себе резко развернуться на 180 градусов, поскольку до этого много лет заявлял о своей проевропейской и антироссийской позиции. Да и сближение с Россией просто не выгодно молдавским элитам, уверен автор статьи. А вот Анкара на этом фоне выглядит более удобным альтернативным партнёром, поскольку не вызывает в обществе таких сильных эмоций, как Россия, но одновременно ведёт тесное сотрудничество с Москвой. Кроме того, Турция – член НАТО, а значит, молдаване могут сохранить стратегические отношения с США. А с Эрдоганом могут спокойно встречаться и формально занимающий проевропейскую позицию премьер Павел Филип, и пророссийский президент Игорь Додон.
«Рост популярности консервативного популизма наблюдается сейчас во всей Европе, и описанные выше процессы – часть более широкой картины. При этом в Молдавии, Румынии и Болгарии, лежащих в важном с геополитической точки зрения регионе по разные стороны от границы ЕС, это явление обладает своей спецификой, которая, пожалуй, позволяет лучше понять, как меняется весь наш европейский мир»,
– отмечает Tygodnik Powszechny.
Многие годы надежды на положительные изменения в трёх этих странах ассоциировались с Европой и идеей евроинтеграции. Однако в настоящее время эта идея переживает кризис в самом Евросоюзе, к тому же у Брюсселя становится всё сложнее получить деньги на имитацию реформ. Поэтому местным элитам и приходится искать себе новых покровителей.
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По мнению издания, Евросоюз во многом виноват сам. Ведь это Брюссель многие годы закрывал глаза на нарушение европейских правил, ведь это он поддерживал олигархический режим в Молдове. А когда ЕС попытался напомнить о необходимости «жить по правилам», население этих стран решило, что Европа их использовала и обманула.
Турецкие инвестиции и экономическое сотрудничество с Россией позволят на какое-то время повысить уровень жизни, однако зависимость граждан от олигархической государственной системы будет углубляться, предупреждает Tygodnik Powszechny. И многозначительно приводит в пример подарок Эрдогана Кишинёву – два автомобиля для разгона демонстраций.
«Следует также задуматься, не увидим ли мы скоро повторение молдавского сценария в других странах региона, которые сейчас ориентируются на сближение с Западом. Речь может идти об Украине, Македонии, а также занимающей неоднозначную геополитическую позицию Сербии»,
– беспокоится Tygodnik Powszechny.
Автор, пытаясь анализировать рост евроскептических настроений в Молдове, проблему-то видит, но понять её глубину опасается, поскольку в глубине этой найдётся много такого, что не всплывает на поверхность. Это и истинный смысл «промолдавской» политики ДПМ во главе с Плахотнюком – на самом деле бессмысленно наделять смыслами идею удержания власти в стране, здесь все способы хороши. Вот Плахотнюк и поставил, с одной стороны, на «простого человека» (наверное, это выражается в благосклонности к партии «Шор», лидер которой заработал популярность на социальных магазинах?), с другой – на антироссийский дискурс, а с третьей – на админресурс в мажоритарных округах. А «зависимость граждан от олигархической государственной системы» в Молдавии усилилась как раз при «проевропейской» власти – куда уж больше? И ни Эрдоган, ни Путин к этому отношения не имеют. Здесь автор Tygodnik Powszechny прав – это ЕС закрывал глаза на всё происходящее в Молдове, в том числе и на полный откат от демократических принципов. Поскольку внутренняя установка у Брюсселя не менялась и не меняется: в Европе, пусть и со скрипом, но готовы терпеть любую власть в РМ, лишь бы страна не разворачивалась в сторону России. Отсюда и проблемы.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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