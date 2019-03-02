Турцию берут измором: В Пентагоне признались, что по-прежнему убеждают Анкару забыть про С-400

На вопрос о том, какие действия предпримут США, если Турция всё же получит С-400 у России, Шанахан предпочёл ответить уклончиво. Но добавил, что США хотели бы продать Турции американские ЗРК Patriot вместо С-400 и до сих пор ведут соответствующие переговоры. Также Шанахан раскрыл, что после назначения его исполняющим обязанности министра обороны США он пять раз беседовал с турецким коллегой Хулуси Акаром. В качестве ключевых тем этих переговоров и.о. главы Пентагона назвал в том числе проблемы, связанные с кризисом в Сирии.

Что касается возможных последствий сотрудничества России с Турцией, Шанахан сообщил, что в случае приобретения С-400 США могут отказать Турции в закупке американских новейших истребителей F-35, а также в участии в производстве этих американских военных самолётов пятого поколения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. Агентство также пишет, что, согласно турецким официальным источникам, Турция отвергла предложение американцев поставить ей один зенитный ракетный комплекс Patriot до конца года при условии, что Анкара откажется от приобретения систем С-400 у России. В то же время турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу недавно заявил, что представители Турции и США уже приступили к переговорам по поставкам ЗРК Patriot.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. Факт заключения контракта был подтверждён российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесён. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня прошлого года предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведёт к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретённых ею американских истребителей пятого поколения F-35.