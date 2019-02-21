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Турция намерена "отбить" у Израиля и Чехии российских туристов собственными термальными курортами

21 февраля 2019, 09:24  •  44 • В мире
В TESTUD подтвердили информацию о том, что Турция намерена "отбить" у Израиля и Чехии российских туристов, отдыхающих по оздоровительным программам. Для этого страна планирует использовать собственные термальные курорты и клиники и наладить сотрудничество не только с турфирмами в России, но и со страховым и медицинским бизнесом.
В Турции озаботились тем, что из 1,5 млн иностранных туристов, отдыхающих в стране по оздоровительным программам, граждан России всего ничего - лишь около 80 тысяч. Президент Ассоциации термального и медицинского туризма (TESTUD) Явуз Йылык заявил о планах страны увеличить эти показатели в разы.
В частности, Турция намерена "отбить" у Израиля и Чехии российских туристов собственными термальными курортами и клиниками. Указывается, что для развития сотрудничества в сфере медицинского туризма Анкара собирается не только турфирмы привлекать, но также обратить на себя внимание представителей российского страхового и медицинского бизнеса.
При этом эксперты отмечают, что Турция не уступает своим конкурентам по степени оснащенности и квалификации кадров спа-курортов, однако цены на услуги здесь ниже, чем у популярных среди российских туристов израильских или чешских.
Главная задача сейчас - наладить связи с российским турбизнесом, который должен "влиться в экосистему" поставщиков медицинских туристов в Турции, пишет РИА Новости со ссылкой на АТОР, а также страховыми компаниями и государственными структурами.

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