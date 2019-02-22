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Туристы Шарм-эль-Шейха вместо пейзажей будут любоваться серой стеной: В Египте обносят курорт заграждением

22 февраля 2019, 04:54  •  74 • В мире
The Guardian расспросило местных жителей о строительстве стены вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх. Местные недовольны, они полагают, что теперь туристы вместо пейзажей будут любоваться серой стеной.
Правительство Египта начало строить бетонную стену вокруг курорта Шарм-эль-Шейх.
У стены будет несколько КПП и системой охраны.
Как пишет The Guardian, несмотря на предоставленные фотографии самих строительных работ, официальные лица отрицают данную постройку.
Так, Губернатор Южного Синая Халед Фуда заявил, что "стены нет". Но при этом уточнил, что есть проект из нескольких бетонных барьеров а также забором из колючей проволоки длинной 37 километров. При этом глава региона отметил, что у ограждения "очень красивые ворота". Через низ и планируется проезд на курорт.
На фото пока не видно красивых ворот, есть только сплошной бетонный забор.
Местные настроены настороженно, их не радует проект.Также местный источник сообщил изданию, что вокруг Шарм-эль-Шейх появились КПП и видеокамеры наблюдения.
Местные говорят, что многие туристы любят Шарм-эль-Шейх за его красивые ландшафты, а теперь пейзажи гор и пустынь скрыты серым забором/
Жители Египта полагают, что на безопасность это вряд ли повлияет. Власти же хотят вернуть потерянный поток туристов, и уверены, что забор убедит их в безопасности.
Sharm el-Sheikh locals lament 'wall' going up around resort https://t.co/isstLuE0Mf pic.twitter.com/CsRbvwybUm
— NEWS on TOP (@newsontop007) 19 февраля 2019 г.

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