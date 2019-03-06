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Туннельная война: как Пентагон готовит армию к операциям под землёй

06 марта 2019, 02:39  •  67 • В мире
Пентагон планирует реализовать проект «Подкопщик» по ведению операций на территории вероятного противника с использованием тактических туннелей. Об этом сообщается на сайте Агентства перспективных разработок Минобороны США (DARPA). По мнению экспертов, затраты на создание «подземных» войск вряд ли окупятся и принесут практическую пользу.
 
Военнослужащие США Reuters © Omar Sobhani
 

Агентство перспективных разработок Министерства обороны США приступило к реализации новой программы «Подкопщик», сообщается на сайте ведомства. В рамках проекта планируется разработать концепцию ведения операций на территории противника с использованием тактических туннелей. На реализацию первого этапа предполагается потратить $11 млн.

По мнению американских специалистов, «Подкопщик» позволит подразделениям армии США использовать подземные лазы для оперативного снабжения войск продовольствием и боеприпасами, а также для проведения поисково-спасательных операций. 

Специалисты DARPA подчёркивают, что Пентагон обладает необходимыми технологиями и средствами по обнаружению и уничтожению туннелей. Однако у американских ВС отсутствует специальное оборудование и опыт прокладки катакомб. 

  • Американские военнослужащие на тренировке по ведению боя под землёй
  • © U.S. Army

«Ни одна из военных специальностей не предусматривает обучение строительству тактических туннелей, и нет никаких технологий или оборудования, которые позволяли бы прокладывать и использовать туннели», — констатировали в DARPA.

Масштабная переподготовка 

В конце июня 2018 года американское издание military.com сообщило о намерении Пентагона выделить $572 млн на обучение, закупку средств связи и экипировку военнослужащих для ведения боевых действий в туннелях. Профессиональную переподготовку должны пройти 26 из 31 подразделений, которые специализируются на операциях в замкнутых и узких пространствах (катакомбы и городские кварталы).

Минобороны США планирует приобрести штурмовые бронированные щиты, очки ночного видения бинокулярного типа, тепловизионное оборудование, бесшумное оружие и даже дыхательные аппараты, которые защищают солдат от воздействия дыма, окиси углерода, углекислого газа, сероводорода, метана и природного газа.

Одна из тренировочных баз расположена в школе пехотинцев в Форт-Беннинге (штат Джорджия). Как рассказал инструктор этого учреждения полковник Тоунли Хэндрик, в процессе обучения военнослужащих «пристальное внимание уделяется тому, что в каждом мегаполисе есть канализация, метро и другие подземные коммуникации».

В ноябре 2017 года Минобороны США разработало пособие, в котором детально описаны особенности и способы ведения боёв в подземных коммуникациях и в плотной городской застройке. Документ заменил в войсках «Руководство пехотинца по проведению операций в населённых пунктах» от 1993 года.

Публикация нового пособия, как отмечает military.com, вызвана гипотетической возможностью столкновения американских солдат с военнослужащими Северной Кореи, России, Китая и Ирана. Переподготовка подразделений ВС США направлена в первую очередь на уничтожение или захват крупных подземных объектов военного назначения. По данным Пентагона, в мире насчитывается около 10 тыс. подобных сооружений, причём 4,8 тыс. расположены в КНДР. 

В пособии по ведению боёв в туннелях и городских условиях сообщается, что современная подземная инфраструктура Северной Кореи способна вместить около 30 тыс. человек. Сеть разветвлённых коммуникаций необходима Пхеньяну для ведения партизанской войны. Кроме того, как говорится в документе, КНДР оборудовала в скалах авиабазу, где может разместиться полк боевых самолётов.

  • Армейский спецназ КНДР на параде в Пхеньяне
  • Reuters
  • © Damir Sagolj
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По информации military.com, американские военнослужащие тренируются в специальных центрах, имитирующих городскую застройку. Также для обучения используются полдюжины военных баз, где построены подземные коммуникации, и специальные модульные тренажеры, разработанные ещё в 2014 году специалистами Asymmetric Warfare Group (консультационное подразделение армии США).

Негативный опыт

В современной истории Соединённые Штаты неоднократно сталкивались с проблемами ведения боевых действий в туннелях. Например, в феврале 1945 года американские солдаты с огромным трудом захватили японский остров Иводзима, который был оборудован системой катакомб глубиной 15 м.

В 1960-е годы множество неприятностей войскам США доставляла разветвлённая сеть подземных коммуникаций, которую использовали солдаты Вьетнамской демократической республики и партизаны Южного Вьетнама (Вьетконг). Средняя глубина катакомб составляла около 5 м.

Для противодействия противнику под землёй были сформированы специальные подразделения. Служивших в них военнослужащих называли «туннельными крысами». Однако единственным эффективным способом уничтожения подземных коммуникаций стали бомбардировки крупногабаритными авиационными боеприпасами.

  • Американские пехотинцы ведут «туннельную войну» во Вьетнаме, 1967 год
  • Gettyimages.ru
  • © Bettmann
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В XXI веке проблема ведения «туннельной войны» возникла на повестке дня американской армии в ходе операций в Афганистане (2001), Ираке (2003) и Сирии (2014). Местные боевики активно использовали преимущества горной местности, причём бомбардировка сверхмощными боеприпасами далеко не всегда приносила положительные результаты. 

Подземные операции — это часть американской военной концепции Multi-Domain Operations, которая предполагает различные способы проникновения вглубь территории противника, пояснил в разговоре с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский.

«По всей видимости, «Проект подкопщик», который собирается реализовать DARPA, направлен на изучение возможности применения современных роботехнических средств для проделывания подземных ходов», — считает эксперт. 

По словам Мураховского, Пентагон осознаёт, что ведение боевых действий в туннелях связано с большим риском для жизни военнослужащих. По этой причине на основе опыта, полученного на Ближнем Востоке, Минобороны США рассчитывают использовать роботов или бросать первыми в бой местные проамериканские силы. 

«Правда, задача проникновения в тыл противника в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии американцев совершенно не заботила. В этих странах в основном действовали американские ВВС и артиллерия, уничтожая всех подряд без разбора — и террористов, и мирных жителей», — отметил Мураховский.

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Как отметил собеседник RT, DARPA является «специфической организацией», которая зачастую разрабатывает сомнительные с точки зрения практической пользы проекты. По мнению Мураховского, «временами специалисты Минобороны США изучают и изобретают весьма фантазийные вещи». Эксперт уверен, что «Проект подкопщик» — это зря потраченные деньги.

Аналогичной точки зрения придерживается член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. В беседе с RT он назвал «Проект подкопщик» пиар-ходом, который направлен на то, чтобы «отвлечь общественное мнение в США от провалов военной политики Вашингтона».

Как заявил Судаков, последние годы военные США находят массу поводов для увеличения военного бюджета. По его словам, $11 млн, которые DARPA намерена потратить на проект, — это «крошечные деньги для такой грандиозной программы». В связи с  этим эксперт полагает, что анонсированная сумма уйдёт только научно-исследовательские работы. 

«Очевидно, что в дальнейшем затраты на «Подкопщик» будут увеличиваться. Любые военные программы — это прежде всего деньги. Поэтому военно-промышленное лобби пытается высасывать всё новые и новые деньги из карманов налогоплательщиков. «Подкопщик», на мой взгляд, — часть стратегии по выкачиванию денег из бюджета США», — считает Судаков.

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