«Циркон» как галоперидол для агрессивных пациентов мировой политики

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию официально «запустил» ракету, «чтобы никто не мог помыслить об агрессии против России»

Автор:

Покровский Александр

Мысль об агрессии против России – безусловно, вредная и общественно опасная. То есть является проявлением психического заболевания. Модное средство против такового выписал потенциальным клиентам президент Владимир Путин в своём выступлении перед Федеральным собранием РФ. Теперь к ряду антипсихотиков для купирования мозговых патологий, выписанных пациентам мировой политической клиники в прошлом году, глава России добавил «Циркон»…

«Циркон»- успокоитель

Сегодня считаю возможным официально проинформировать вас об одной перспективной новинке, работа над которой идёт успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, - поведал президент собравшейся в Гостином дворе политической элите России. - А именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон".

«Циркон», рассказал Владимир Путин, способен «поражать как морские, так и наземные цели», летя с гиперзвуковой скоростью 9 Махов. Ракета стандартизована с известными «Калибрами», отчего её можно запускать с уже существующих стартовых установок – благодаря этому «затратным внедрение не будет». Работа над изделием идёт по графику и будет завершена в срок.

И вообще, уже в генеральном ключе заявил Путин, Россия продолжит защищать собственные национальные интересы. В том числе не остановит работу над созданием вооружений, способных отразить любые угрозы, - «чтобы никто не мог помыслить не только об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны».

В. Путин. Фото: kremlin.ru

Что такое – ракета «Циркон»?

Это воистину успокоитель агрессивных душ. Особенно – в американском флоте, который давно не терпел серьёзных поражений и чересчур уверился – самоуверился – в своём всемогуществе.

Чтобы понять революционность «Циркона», стоит примерно представить, как протекает современный морской бой. Его основное оружие – противокорабельные ракеты. Основная особенность – быстротечность. Основная эмоция – сожаление. Дело в том, что современные ПКР – например, П-800 «Яхонт» всем хороши. Кроме того, что после запуска они практически не управляются. А на них, как ястребы на безобидных куропаток, набрасывается всё, чем располагает авианосная ударная группировка: самолёты с их ракетами, зенитные ракеты SM-6, зенитно-ракетный комплекс непосредственной защиты корабля SeaRAM, артиллерия, переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92C Stinger, которыми отстреливаются занявшие позиции на палубе морские пехотинцы...

Да, и средства радиоэлектронного противодействия не забываем.

В общем, палят в бедолаг из всего, что есть в распоряжении – и попадают, естественно. Потому в целях пробивания такой обороны ПКР запускаются целыми стаями – пакетами. От 8 до 16 штук зараз. Понимаются они сначала на высоту – «Ониксы» до 14 км, - после прохождения маршевого участка и захвата цели опускаются до 10 – 15 м над уровнем моря и летят к жертве.

Но та, как сказано, с уготовленной участью не согласна, а потому сбивает ракеты, как умеет. А команда запустившего их корабля, видя это, глотает слёзы. Ведь для гарантированного уничтожения авианосца нужно, чтобы хотя бы две ракеты в него воткнулись.

И вот теперь на месте «куропаток» обещает появиться «Циркон»-успокоитель…

Фото: www.globallookpress.com

Вытрите теперь слёзы, моряки!

Ракетный комплекс 3К-22 «Циркон-С» засекречен. Но военные эксперты по открытым и косвенным данным оценили возможную дальность полёта этой ракеты в 800 - 1000 километров. Это реально много. Тот же «Оникс» летает всего до 600 км, что на самом деле очень высокий показатель по дальности для такого рода ракет. Но те же эксперты оценивали возможную скорость «Цирконов» в 6 Махов, на испытаниях, сообщалось, он показал 8 М, а теперь президент заявил о 9 М. Возможно, и с оценкой по дальности произошла такая же приятная ошибка?

На кораблях «Циркон» будет запускаться вертикально из универсальной пусковой установки 3С-14, унифицированной также для «Калибров» и для «Ониксов». Соответственно, можно примерно определить, какие для него могут быть корабли-носители. По сути – все: от тяжёлых атомных ракетных крейсеров проекта, например, 11442 «Орлан» («Пётр Великий») и атомных подводных лодок типа «Ясень-М» до малых ракетных кораблей проекта 21631 »Буян-М» («городская» серия).

Но главное в «Цирконе», конечно, то, что на своей гиперзвуковой скорости в 9 М, эта ракета способна ещё и маневрировать по траектории в непредсказуемом для противника режиме. И сбить их на нынешнем этапе развития американского противоракетного оружия практически невозможно. На лицах моряков БЧ-2 высохнут слёзы, а в боевой рубке от улыбок будет светло.

Авианосная ударная группа США. Фото: www.globallookpress.com

По оценкам специалистов, мощности системы ПВО крейсеров типа «Тикондерога» и эсминцев УРО типа «Орли Берк» против «Цирконов» уже не хватит. Вся американская разрекламированная БИУС «Иджис» и те самые наиболее современные зенитные ракеты SM-6 («Стандарт-6») сразу становятся устаревшими. «Иджис» работает по вычислению траектории полёта чужой ракеты, после чего запускает противоракету в точку вычисленной встречи. Которую «Циркон» попросту огибает своим активным маневрированием, а догнать его современные американские противоракеты не могут: он попросту более чем вдвое превосходит допустимую для реакции системы максимальную скорость аэродинамической цели.

Проще говоря, ястреб не догонит куропатку. И даже два «ястреба» - крейсера или эсминцев УРО - имеют мало шансов уничтожить хотя бы один русский «Циркон». Это подсчитывали военные специалисты.

А это значит, что одной «стаи» таких «куропаток» в 16 единиц будет достаточно для гарантированного уничтожения всей авианосной ударной группировки. Во всяком случае, военные специалисты подсчитали, что при таком раскладе вероятность вывода из строя или потопления авианосца составит 0,8 - 0,85. Гарантированно погибают и два-три корабля охранения.

Мощное лекарственное средство

Можно подозревать, что министр обороны Англии Гэвин Вильямсон уже напряжённо думает, что бы ему сморозить в ответ на слова русского президента. Паренёк, пробавлявшийся производством каминов и щипанием секретарш, в своей нынешней роли уже прославился словесным недержанием и часто несёт самую неумеренную агрессивную околесицу в адрес России.

Гэвин Вильямсон. Фото: www.globallookpress.com

Но даже по мнению английских военных, тоже не удержавших его в общении с прессой, даже новейшие британские авианосцы типа «Королева Елизавета» будут жалкими жертвами «Циркона» со своими ракетами Sea Ceptor. Они тоже не догонят русскую ракету со своей скоростью, в два раза меньшей.

А вот что сказал известный американский журнал по военной тематике The National Interest:

Эти ракеты могут превратить суперкорабли Америки в многомиллиардные кладбища для тысяч моряков.

Известный же русский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с Царьградом подчеркнул:

Возможности современного флота определяются в том числе и оружием, которое этот флот может использовать и применять. Гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически неуязвима для средств ПВО противника. И тем самым мы можем не оглядываться на кого бы то ни было, решая задачи обеспечения российского военно-морского присутствия в ключевых районах мирового океана, - там, где это необходимо. Чтобы наш флот был сильным, эффективным и нужны такие новые виды гиперзвукового оружия, поскольку за гиперзвуком сегодня будущее. У России есть ряд ключевых компетенций в области разработки и создания такого оружия, чем мы и занимаемся для обеспечения своей безопасности.

А прежний начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев подчеркнул тему экономии средств, причём «Циркон» оказывается полезен в этой связи не только экономически, но и… глобально:

Путин: Мы не должны ждать пришествия коммунизма Речь идёт о том, что мы в дальней морской зоне потеряли определённые позиции, в связи с тем, что наш флот в 90-х, в начале 2000-х годов сократился, имел меньшие возможности по преодолению больших расстояний. Сейчас группировки создаются. Но возникает вопрос экономии. Зачем авианосную группу создавать, строить авианосец, эскадренные миноносцы, огромные средства тратить, когда можно ракетой «Циркон» решить глобальные вопросы!

«Это как раз то, о чём было сказано ранее, - подчеркнул он. - Мы не втягиваемся в гонку вооружений. Мы создаем новые средства вооружения, на новых физических принципах, используя новые достижения в науке и в технике. И тем самым с меньшими затратами, выходим на уровень решения военных задач современными методами».