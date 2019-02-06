«Цинизм зашкаливает»: сенат США одобрил введение санкций против Сирии и её союзников

Верхняя палата конгресса США приняла законопроект, который предусматривает введение санкций против Сирии и её союзников, включая Россию и Иран. Если документ будет принят окончательно, под рестрикции попадут субъекты, которые сотрудничают с САР в военной, нефтегазовой и строительной отрасли. В законопроекте отмечается также глубокая озабоченность в связи с решением вывести американский контингент из Сирии и Афганистана. Сенаторы полагают, что это осложнит борьбу с терроризмом и позволит России и Ирану укрепить позиции в регионе. Между тем аналитики отмечают, что перспективы принятия документа в палате представителей довольно туманны, поскольку один из его разделов вызывает серьёзную критику либеральных демократов.

Верхняя палата конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, который предусматривает введение новых санкций против Сирии и её союзников, включая Россию и Иран. За принятие этого документа проголосовали 77 сенаторов, против — 23.

Представленный республиканцем Марко Рубио документ под названием «Акт об укреплении безопасности Америки на Ближнем Востоке» включает четыре подраздела, которые охватывают взаимоотношения США с Израилем и Иорданией, а также ситуацию вокруг Сирии.

В частности, этот проект предписывает в течение 180 дней с момента вступления закона в силу ввести санкции против субъектов, которые сотрудничают с правительством Сирии в определённых сферах. Эти меры распространяются на частные лица или компании и касаются предоставления поддержки, в том числе направленной на нефтегазовый и строительный сектора экономики САР, а также эксплуатацию воздушных судов в военных целях.

«Иностранный субъект осуществляет деятельность, описанную в этом пункте, если он сознательно оказывает значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку или сознательно участвует в значительных операциях с иностранным субъектом, который является военным контрагентом, наёмником или военизированным формированием, сознательно действующим в военном качестве на территории Сирии от имени правительства САР, РФ или Ирана», — отмечается в законопроекте.

Кроме того, согласно принятому сенатом документу, глава Минфина США Стивен Мнучин должен в течение полугода определить, признавать ли Центральный банк Сирии финансовой структурой, которая «целенаправленно занимается отмыванием денег». Если такую оценку в правительстве США подтвердят, в отношении сирийского финансового регулятора могут быть приняты меры, предусмотренные американским законодательством.

Таким образом, предлагается законодательно закрепить введённые указами президента США санкции против Сирии. В случае принятия документа Дональд Трамп не сможет единолично, без одобрения конгресса снять те или иные рестрикции.

Несмотря на то, что законопроект поддержала часть демократов, включая лидера сенатского меньшинства Чака Шумера, значительная часть представителей Демократической партии выступила против этого документа (кстати, в январе демократы трижды саботировали его принятие из-за шатдауна).

Дело в том, что предложенный республиканцем Марко Рубио законопроект содержит раздел, направленный против сторонников движения «Бойкот, изоляция и санкции» (Boycott, Divestment and Sanctions, BDS), которое выступает за оказание давления на Израиль по вопросам нарушения Тель-Авивом международного права.

Именно этот раздел вызывает серьёзную критику у либеральных демократов, которые указывают на возможное нарушение Первой поправки Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Так, экс-кандидат на пост президента США и сенатор-демократ Берни Сандерс отмечал, что, хотя он и не поддерживает движение BDS, для него «очевидно, что этот акт будет нарушать Первую поправку».

While I do not support the BDS movement, we must defend every American’s constitutional right to peacefully engage in political activity. It is clear to me that S.1 would violate Americans’ First Amendment rights. — Bernie Sanders (@SenSanders) 28 января 2019 г.

Критически к этому документу отнеслись и ряд других влиятельных представителей Демократической партии, поэтому перспективы его принятия в палате представителей, куда законопроект отправился после одобрения в сенате, весьма туманны, отмечают американские аналитики.

Вместе с тем в согласованном сенатом документе осуждается решение администрации президента США о выводе американских войск из Сирии и Афганистана. Отмечается, что поспешный уход из этих горячих точек без эффективных компенсаторных мероприятий может, во-первых, позволить террористам перегруппироваться и дестабилизировать Ближневосточный и Южноазиатский регионы, а во-вторых, — «создать вакуум, который могут заполнить Иран или Россия в ущерб интересам Соединённых Штатов и их союзников».

«Сенат призывает администрацию провести тщательный анализ военных и дипломатических стратегий в Сирии и Афганистане, включая оценку риска, что уход из этих стран может укрепить мощь и влияние России и Ирана на Ближнем Востоке и в Южной Азии, а также подорвать дипломатические усилия», — сказано в документе.

Интересно, что этот законопроект был принят за несколько часов до обращения Дональда Трампа с посланием к конгрессу, в ходе которого президент заявил о «новом подходе» США к войнам.

«Великие страны не ведут бесконечные войны», — заявил Трамп.

«Призвать Вашингтон к порядку»

Комментируя принятие в сенате нового документа по санкционной тематике, зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин отметил, что подобного рода решения и заявления Соединённых Штатов вызывают только недоумение.

«Это ещё раз подчёркивает все те двойные стандарты, которые присутствуют в политике США. Армия САР и группировка российских войск вместе с другими союзниками достаточно успешно борются с терроризмом. Он практически уничтожен. И именно в этот период США пытаются ввести санкционные меры», — сказал Швыткин.

Собеседник RT отметил, что действия США фактически говорят о пособничестве террористической группировке «Исламское государство»*. По его мнению, Штаты используют террористов как марионетку для достижения своих геополитических целей в регионе.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркнул, что предлагаемые санкции «предусматривают наказание для стран, которые помогают в восстановлении Сирии», которая была разрушена самими Соединёнными Штатами или при непосредственном их участии.

«Поэтому цинизм данного решения зашкаливает. Страны, которые пострадают в результате санкционного давления США, должны реагировать соответствующим образом и, скорее всего, стремиться к изоляции Штатов и к попыткам сделать так, чтобы они были ограничены в подобного рода действиях. В сложившейся ситуации необходимо привлекать к проблеме американских санкций ООН и другие институты, которые способны призвать к порядку Вашингтон», — считает эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.