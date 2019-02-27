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«Целесообразно рассмотреть отмену участия»: Украина может отказаться от Евровидения
27 февраля 2019, 01:39 • 97 • Украина
Украина может отказаться от участия в Евровидении. Об этом заявили в Национальной общественной телекомпании. Ранее занявшая второе место в отборе группа Freedom Jazz заявила, что не будет представлять страну на конкурсе в Израиле. Аналогичное решение приняла певица Maruv, победившая в отборе. Свой шаг она объяснила «кабальными» условиями, выставленными украинским телевещателем.
© freedomjazz_official / Instargam
В Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) допустили, что страна откажется от участия в Евровидении. Об этом заявила член правления компании Александра Кольцова. Её слова приводит РИА Новости.
Ранее группа Freedom Jazz отказалась представлять страну на конкурсе в Израиле. Об этом говорится в публикации группы в Instagram. Артисты отметили, что такое решение они приняли после переговоров с НОТУ.
«Может, когда-нибудь мы ещё раз попробуем свои силы в национальном отборе… Но только что мы получили звонок от НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении», — говорится в публикации.
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