«Целесообразно рассмотреть отмену участия»: Украина может отказаться от Евровидения

Украина может отказаться от участия в Евровидении. Об этом заявили в Национальной общественной телекомпании. Ранее занявшая второе место в отборе группа Freedom Jazz заявила, что не будет представлять страну на конкурсе в Израиле. Аналогичное решение приняла певица Maruv, победившая в отборе. Свой шаг она объяснила «кабальными» условиями, выставленными украинским телевещателем.

В Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) допустили, что страна откажется от участия в Евровидении. Об этом заявила член правления компании Александра Кольцова. Её слова приводит РИА Новости.

«Конкурс приобрёл такую политизацию, и общество болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене. Возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году​​​. Мы пообщаемся ещё с артистами. Если это будет наше общее с артистами решение, мы проконсультируемся с продюсерами, которые организовывали шоу», — сказала она в эфире украинского «5 канала».

Ранее группа Freedom Jazz отказалась представлять страну на конкурсе в Израиле. Об этом говорится в публикации группы в Instagram. Артисты отметили, что такое решение они приняли после переговоров с НОТУ.

«Может, когда-нибудь мы ещё раз попробуем свои силы в национальном отборе… Но только что мы получили звонок от НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении», — говорится в публикации.