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«Цэ остаточне прощевай!" Эксперты об идее Японии по размещению американских ракет на Курилах

05 февраля 2019, 16:24  •  240 • Политика
Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал публикации в японских СМИ об идее по размещению американских ракет на островах Курильской гряды, назвав это "сильным доводом против" передачи Токио территорий. "Цэ остаточне прощевай любым переговорам", - считает публицист Армен Гаспарян.
Дискуссия в Японии на тему размещения на Курильских островах американских ракет является тревожным признаком. Так считает член Совета Федерации России Алексей Пушков.
Ранее японское издание Japan Business Press заявило о том, что размещение американских систем ПВО якобы позволит защитить Японию и США от угрозы со стороны КНДР.
Комментируя идею, Пушков отметил, что подобные расчеты японской стороны могут стать очередным аргументом для Москвы против передачи Токио части островов.
"В Японии рассуждают о том, что Курилы станут идеальным место для размещения ракет США. Расчеты тревожные - впервые с холодной войны в странах-союзниках США открыто прикидывают, где размещать их ядерные ракеты. Пустые расчеты, но очевидный сильный довод против передачи островов", - написал сенатор в Twitter.
Данную позицию разделяет и публицист Армен Гаспарян.
"Цэ остаточне прощевай!" любым переговорам", - пояснил эксперт
В Японии рассуждают о том, что Курилы станут идеальным место для размещения ракет США. Расчеты тревожные - впервые с холодной войны в странах-союзниках США открыто прикидывают, где размещать их ядерные ракеты. Пустые расчеты, но очевидный сильный довод против передачи островов.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 февраля 2019 г.
Japan Business Press: Южные Курилы, на которые претендует Япония, станут идеальным местом для размещения американских ракет

"Цэ остаточне прощевай!" любым переговорам
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 5 февраля 2019 г.

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